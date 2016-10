Liderul Partidului Conservator din Croaţia, Andrej Plenkovic, desemnat în funcţia de prim-ministru

Preşedinta Croaţiei, Kolinda Grabar-Kitarovic, l-a desemnat luni pe liderul partidului conservator HDZ, Andrej Plenkovic, în funcţia de prim-ministru, relatează agenţia Reuters.



„Plenkovic a dovedit că are sprijinul majorităţii deputaţilor, a declarat dna Grabar-Kitarovic după ce l-a mandatat pe Plenkovic să formeze un nou cabinet croat.



Andrej Plenkovic (46 de ani), fost diplomat, are acum un termen de 30 de zile pentru a obţine votul în parlament pentru cabinetul său.



HDZ, care a obţinut 61 din cele 151 de locuri la alegerile parlamentare din 11 septembrie, a încheiat săptămâna trecută un acord de coaliţie cu micul partid reformist de centru-dreapta Most.