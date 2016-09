Premierul britanic: Scoţia nu are drept de veto în privinţa Brexit

Guvernul Scoţiei nu va avea drept de veto în privinţa ieşirii Regatului Unit din Uniunea Europeană, a afirmat vineri prim-ministrul britanic, Theresa May, citată de Reuters.



Premierul Scoţiei, Nicola Sturgeon, anunţase marţi că ţara sa — parte a Regatului Unit, alături de Anglia, Ţara Galilor şi Irlanda de Nord — vrea să cunoască planurile guvernului de la Londra pentru a evita un „Brexit dur". Ea avertizase deja după referendumul pentru ieşirea Regatului Unit din UE că Scoţia ar putea organiza un nou referendum pentru independenţă. Scoţienii au respins prin referendum independenţa în 2014, dar au votat în iunie anul acesta pentru rămânerea în UE, ca şi nord-irlandezii, în timp ce galezii şi englezii au fost pentru Brexit.



În privinţa negocierilor cu Bruxellesul în vederea separării de Uniune, May a declarat pentru BBC Scoţia: „Vom implica pe deplin guvernul scoţian în discuţiile pe care le avem, în pregătirea poziţiei pe care o va adopta Regatul Unit". La întrebarea directă dacă Scoţia va avea drept de veto, ea a răspuns: „Regatul Unit va avea o poziţie la negocieri şi noi, ca guvern al Regatului Unit, vom negocia cu Uniunea Europeană".



Cât despre un nou referendum pentru independenţa Scoţiei, May s-a pronunţat împotrivă.



Premierul britanic a mai adăugat că guvernul de la Londra va lua în considerare toate preocupările specifice celor patru ţări care alcătuiesc Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Parlamentele acestora ar putea însă complica sau încetini procesul de retragere din UE, notează Reuters.