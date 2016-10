Naftogaz Ucraina cere la Stockholm compensaţii de la Gazprom în valoare de 22 miliarde de dolari

În cadrul procesului de la Institutul de Arbitraj al Camerei de Comerţ din Stockholm, „Naftogaz Ucraina” cere de la monopolul rusesc „Gazprom” compensaţii pentru sumele plătite în plus pentru achiziţionarea de gaze naturale în valoare de peste 14 miliarde $ (litigiul contractul de cumpărare/vânzare), precum şi o compensaţie de 8,2 miliarde $ pentru venituri pierdute din tranzitul de gaze (contractul de tranzit), potrivit raportului anual auditat al grupului ucrainean pentru anul 2015, publicat pe site-ul companiei.



„Compania spune că are drept contractual de a cere revizuirea preţului contractului pentru aducerea acestuia la nivelul pieţei. Conducerea Naftogaz consideră că, la data de 31 decembrie 2015, compania a achitat toate obligaţiile sale pentru gazele livrate în perioada 2010-2015 şi solicită despăgubiri pentru suma plătită în plus de 14 miliarde $, „- se arată în raport.



În acelaşi timp, potrivit unei plângeri depuse în replică de catre „Gazprom”, în iunie 2015, compania rusească pretinde 31,8 miliarde de dolari pentru gazul care nu a fost livrat, dar pe care „Naftogaz” era obligat sa-l plătească în baza principiului „take or pay” şi cere, de asemenea, plata datoriei pentru anii 2013-2014, nerecunoscută de Naftogaz.



În litigiul de la Curtea de Arbitraj pe marginea contractului de tranzit cu Gazprom, compania Naftogaz cere compensaţii de 8,2 miliarde $, din cauza scăderii volumului veniturilor din tranzit.



„Ţinând cont de faptul că volumul real de tranzit pentru perioada 2010-2014 au fost semnificativ mai mic decât valoarea de bază a tranzitului, nivelul de plată pentru tranzitul de gaz nu a fost niciodată revizuit. Compania solicită despăgubiri pentru veniturile pierdute din tranzitul internaţional al gazelor în valoare de 8,2 miliarde $ „- se mai arată în raport.



Naftogaz indică faptul că plata efectivă pentru tranzit a fost calculată pentru un anumit volum de gaze ruseşti care tranzitează teritoriul Ucrainei, iar costurile Ukrtransgaz sunt fixe. Prin urmare, o scădere a volumelor de tranzit ar trebui să conducă la un nivel mai ridicat al taxei de tranzit pe unitatea de volum.



Naftogaz Ucraina se aşteaptă ca, în litigiul sau cu compania „Gazprom” privind contractul de cumpărare/vânzare, curtea de arbitraj de la Stockholm sa ia o decizie până la sfârşitul primului trimestru al anului 2017, iar în cel privind contractul de tranzit al gazelor – până la sfârşitul primei jumătăţi a anului viitor.