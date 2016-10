Jurist: Există soluţii pentru a fi aduşi în faţa instanţei vinovaţii de tragedia MH17

Ucraina ar trebui să insiste pe lângă comunitatea occidentală pentru crearea unui tribunal internaţional care să-i urmărească în justiţie pe cei responsabili de accidentul avionului civil MH17, a declarat Vladimir Vasilenko, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Ucrainei, judecător al Curţii Penale Internaţionale (2001-2005) şi reprezentant al Ucrainei la Consiliul pentru Drepturile Omului al Naţiunilor Unite (2006-2010), transmite Unian.



Potrivit lui Vasilenko, corect ar fi ca rezultatele echipei internaţionale de anchetă sa fie transmise Curţii Penale Internaţionale, care sa continue investigaţia.



„Ucraina are dreptul sa ridice problema investigării acestei infracţiuni într-o instanţă internaţională, pentru că crima a avut loc pe teritoriul său”, – a declarat Vasilenko, menţionând că a doua opţiune ar fi crearea unei instanţe internaţionale speciale, cu prezenţa statelor participante la investigarea accidentului zborului MH-17.



În acelaşi timp, Vasilenko remarcă faptul că, desigur, Rusia va folosi dreptul sau de veto în Consiliul de Securitate al ONU. Dacă acest lucru se întâmplă, atunci Carta ONU oferă o soluţie (deja utilizată în trecut) care prevede înfiinţarea unui tribunal internaţionale de catre Adunarea Generala a ONU.



„În cazul în care în Consiliul de Securitate al ONU nu se poate trece, se poate face adoptarea rezoluţiei în Adunarea Generală a ONU, iar aceasta decizie ar avea un efect juridic”, – a menţionat diplomatul.



De asemenea, Vasilenko şi-a exprimat opinia că datele preliminare publicate de JIT sunt foarte echilibrate şi cu greutate.



„Daca dosarul va ajunge în instanţă, aceasta va avea o mulţime de probe, pe care să le analizeze şi să ia o decizie”, – a spus el, adăugând că, din punctul de vedere al dreptului internaţional, ce s-a întâmplat cu aeronava MH17 nu este un atac terorist, ci o crimă de război, deoarece o arma care poate fi utilizată doar în cadrul trupelor regulate a fost folosită împotriva unui avion civil”, – a spus diplomatul.



În plus, în opinia sa, pentru a-l trage la răspundere pe preşedintele rus Vladimir Putin şi anturajul sau, naţiunile occidentale pot crea o coaliţie anti-Putin.



„Pedepsirea lui Putin şi a bandei sale criminale se poate face prin crearea unei coaliţii anti-Putin, cu utilizarea de sancţiuni pe scară largă, pentru că Occidentul are suficiente pârghii: economice, politice şi diplomatice pentru a forţa Rusia să respecte dreptul internaţional. Pur şi simplu liderii democraţiilor occidentale trebuie să se trezească, să nu plătească apoi un preţ mai mare pentru încercările de acum de împăciuire a lui Putin”, – a mai spus Vasilenko.