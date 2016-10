Cum va mima Plahotniuc propria dispariţie // BOGATU

Sursa: Petru Bogatu Foto: vipmagazin.md 02.10.2016 09:47

Articol publicat de jurnalistul Petru Bogatu în 2013



Nu am premoniţii şi nu dispun de nicio informaţie secretă ca să fac azi vreo predicţie mai de Doamne ajută. Şi totuşi, pot spune ce va fi mâine cu AIE. Ei, nu chiar în următoarele 24 de ore, bineînţeles. Vorbesc de viitorul imediat.



Logica evenimentelor, pe care mă bazez, anunţă o manevră. Se pare că Plahotniuc se va retrage în umbră. Nu de frica lui Filat. Şi nu pentru că a pierdut terenul pe care îl controlează autoritar de la 2009 încoace.



Nababul nostru numărul unu încă stă băţ, chit că a fost dat jos din prezidiul Parlamentului. Forţa lui nu s-a diminuat câtuşi de puţin, iar tămbălăul din ultimele zile ne stă mărturie.



În treacăt fie spus, cei care l-au forţat să părăsească jilţul de prim-vicepreşedinte al Parlamentului i-au făcut, vrând-nevrând, un mare serviciu. Cu reputaţia-i boţită, lui îi era pur şi simplu contraindicat să se expună cocoţat în vârful piramidei. Degeaba ieşise la rampă în 2010. Stătea acolo ca un ghimpe spin în ochi.



Mult mai avantajoasă este situaţia sa departe de lumina reflectoarelor. Coborând săptămâna trecută în sală, Plahotniuc n-a făcut decât să-i împiedice de fapt pe adversarii săi să-şi potrivească mai bine linia de ochire.



El are totuşi o problemă. Deşi, după cum am spus, deocamdată se ţine bine pe picioare, oligarhul a comis o gafă enormă. A întins coarda prea mult şi aceasta s-a rupt.

Strâns l-a zid, Filat s-a aliat cu PCRM. Dar nu pentru a guverna împreună cu Voronin, ci pentru a-l pune la respect pe Plahotniuc. În aceste împrejurări, eventuala formare a unui guvern PLDM minoritar şi trecerea PD în opoziţie ar putea să-i fie fatală nababului.



Nu încape îndoială că liberal-democraţii şi comuniştii, în cazul în care AIE-3 nu va fi conceput, vor colabora strâns şi cu spor pentru a-l văduvi pe Plahotniuc de puterea lui obscură. Se va purcede numaidecât la „deplahotniucizarea” instituţiilor statului. Iată de ce oligarhul va face tot ce-i stă în puteri ca PD să rămână la guvernare în cadrul unei Alianţe reînnoite.



Se pare că şi Filat, anunţând ieşirea din Acordul AIE, înţelegea că Plahotniuc nu-şi poate permite luxul de a ajunge în opoziţie. Nu degeaba Streleţ l-a şi ameninţat deja cu un posibil guvern minoritar.



Şi rezultatele nu s-au lăsat aşteptate. Marian Lupu, deşi iniţial s-a grăbit să declare că după denunţarea Acordului, Alianţa şi-a dat obştescul sfârşit, câteva zile mai târziu s-a răzgândit. După o întrevedere cu ambasadorii străini, liderul PD a recunoscut succesele Guvernului pe plan extern şi a îndemnat la relansarea AIE.



Toate acestea înseamnă că Plahotniuc face acum câţiva paşi înapoi. El cedează de bună voie puterea sa văzută pentru a-şi păstra puterea nevăzută.



Acordul AIE va fi renegociat, probabil, în timpul apropiat, iar oligarhul va sări din schema jocului politic la vedere. El va mima astfel propria-i autosacrificare.



Însă dispariţia sa din prim-planul scenei politice nu-i va şubrezi prea mult poziţiile. Sforile pe care le trage Plahotniuc în culise nu i le va lua nimeni.