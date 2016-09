Horoscop 9 septembrie: Ce ne prezic astrele pentru astăzi

Sursa: libertatea.ro Foto: prcenter.ro 09.09.2016 09:20

Berbec



Astăzi debutează o etapă nouă în viaţa ta, în care vei putea să stabileşti noi relaţii cu cei din jur, să te apropii de unii oameni, dar să şi te distanţezi de alţii.



Taur



Azi e prima zi dintr-o lungă serie de un an în care vei avea şansa de a rezolva anumite probleme legate de muncă, sănătate sau relaţiile cu cei care te pot ajuta.



Gemeni



Etapa care începe azi îţi va aduce un cadru potrivit pentru a aşeza relaţiile cu cei dragi pe alte baze, mai sănătoase, pentru binele tuturor.



Rac



Te vei ocupa mai mult de casă, de familie, de confortul spaţiului interior, dar şi de tine, de armonia în care trăieşti şi de felul în care te apropii de ceilalţi.



Leu



Începe o perioadă prolifică pentru tot ce înseamnă examene, interviuri, întâlniri utile sau acumulare de informaţii care se vor dovedi utile la un moment dat.



Fecioară



Începi să culegi roadele eforturilor depuse prin concretizarea unor noi surse de venit, prin diversificarea acestora, dar şi printr-o relaţie mai bună cu familia din care provii.



Balanţă



Ai în faţă o perioadă de un an în care te vei ocupa cu mai mult spor de tot ce este legat de tine, de extinderea sferei de interese, de relaţii frumoase şi de reuşitele viitoare.



Scorpion



Se recomandă prudenţă şi maturitate de-acum înainte, cel puţin un an. Orice dizarmonie pe care o provoci în relaţiile cu cei din jur se va întoarce sub diverse forme.



Săgetător



Devii atrăgător şi interesant pentru un nou grup de prieteni, găseşti mult mai uşor un protector şi îţi extinzi sfera de preocupări şi cu ajutorul acestor relaţii.



Capricorn



Teoretic, ai în faţă un an întreg în care să străluceşti, să culegi roadele de pe urma unor merite sau să fii subiectul admiraţiei unui grup. Practic, totul depinde de tine.



Vărsător



Vei învăţa, timp de cel puţin un an, care este valoarea reală a relaţiilor pentru propriul progres şi de ce e nevoie pentru a avea relaţii frumoase. Azi e prima lecţie.



Peşti



Treci la alte preocupări, mai practice, legate de administrarea unor bunuri comune cu familia, a unor sume de bani. Timp de un an îţi vei dezvolta aceste abilităţi.