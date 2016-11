Horoscop 16 noiembrie: Săgetătorii ar putea avea o zi aglomerată

Sursa: Libertatea.ro Foto: Teo Trandafir 16.11.2016 08:18

Berbec



Starea generală este mai bună, dar există o nemulţumire pe care o vei identifica mai greu. Are legătură cu o lecţie de viaţă, care nu ţi-a fost pe plac.



Taur



Eşti dispus să faci unele concesii, de exemplu, cele legate de cheltuieli sau investiţii, dar poţi descoperi că soluţiile pe care le propui nu sunt acceptate de cei cu care colaborezi.



Gemeni



De la tine pornesc principalele impulsuri care pot descuraja sau mobiliza fie partenerul de cuplu, fie un alt apropiat, care îţi acordă atenţie maximă.



Rac



O uşoară nelinişte e singura umbră pe cerul tău de azi. Poate avea legătură cu un eveniment pe care îl doreşti mult, dar nu îl poţi influenţa mai deloc.



Leu



Există o şansă care se conturează astăzi şi are legătură cu munca. Aceasta poate fi cel mai bun leac împotriva preocupărilor care te pot face să pierzi timpul.



Fecioară



Şansa pe care o cauţi acum nu e deloc atât de greu de găsit sau de departe pe cât ai impresia. Are un secret, e adevărat, dar acesta este legat de familie, de trecutul tău.



Balanţă



O simplă discuţie cu o persoană care gândeşte diferit de tine te poate ajuta foarte mult să descoperi de ce te-ai împotmolit şi trăieşti senzaţia de blocaj.



Scorpion



Au un as în mânecă, aceasta poate fi o informaţie, o persoană la care ai acces sau un plan pe care nu vrei să îl spui nimănui. Este important să ţii cont de interesele celorlalţi.



Săgetător



Poate fi o zi aglomerată, dar vei reuşi să duci la bun sfârşit ce ţi-ai propus, chiar şi fără ajutorul cuiva. Asta înseamnă că nici un eventual refuz nu te va supăra.



Capricorn



Dorinţa de a schimba ceva în casă poate duce la o răsturnare a ordinii, care îţi asigură şi ţie un anumit confort. Va trebui să vii cu o idee mai bună.



Vărsător



Tot din sfera plăcerilor şi a pasiunilor tale vin provocările astăzi. Te presezi singur, ca să îţi asiguri mai mult timp pentru a te ocupa de ele.



Peşti



O stare de oboseală nejustificată se poate instala, dacă te vei lăsa în voia gândurilor pesimiste. Ar fi de dorit să le laşi să plece, aşa cum au venit.