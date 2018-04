Guvernul nu a reuşit încă să rezilieze contractul de privatizare a hotelului Naţional

Agenţia Proprietăţii Publice a iniţiat pe 3 ianuarie 2018, un proces contra firmei Alfa-Engineering SRL, privind rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare a pachetului de acţiuni ale statului în SA Moldova-Tur, care deţine hotelul Naţional, o ruină din centrul Chişinăului.Procesul a fost intentat după ce acum cinci luni, pe 15 noiembrie 2017, premierul Pavel Filip pe neaşteptate şi-a adus aminte că mai multe obiective privatizate, incluisv hoteul Naţional stau ruină de zeci de ani, iar unele mega-proiecte investiţionale au rămas doar pe hârtie.Potrivit cererii depuse pe 3 ianuarie 2018, în judecătoria Chişinău, Agenţia Proprietăţii Publice cere obligarea restituirii de către Alfa-Engineering în proprietatea statului, a obiectului contractului de vânzare-cumpărare din anul 2006 - 1.081.506 acţiuni ale SA Moldova-Tur, ce constituie 83,24% din acţiunile societăţii, scriePe 9 ianuarie 2018, Judecătoria Chişinău (sediul Centru) a emis o încheiere prin care respins cererea pe motiv că "nu este competentă să judece pricina" (art.170 alin.(1) lit.b) Codul de Procedură Civilă) şi a explicat Agenţiei că urmează să depună cererea de chemare în judecată la instanţa competentă - Judecătoria Căuşeni. Adică acolo unde este înregistrată firma Alfa-Engineering.Cu toate acestea pe 29 ianuarie 2018, Agenţia Proprietăţii Publice a depus la Curtea de Apel Chişinău recurs, solicitând casarea încheierii Judecătoriei Chişinău din 9 ianuarie 2018 cu stabilirea, în temeiul art. 39 alin. (2) al Codului de procedură civilă a competenţei Judecătoriei Chişinău (sediul Centru) la examinarea cererii date,, scrie mold-street.com.În motivarea recursului, APP a invocat faptul că ţinând cont de locul aflării bunurilor pârâtului, încheierea contestată este contrară prevederilor art. 39 alin.(2) al CPC şi exclude dreptul Agenţiei de a alege instanţa competentă la examinarea acţiunii în cauză la locul aflării bunurilor pârâtului.Pe 29 martie 2018, instanţa de recurs a respins argumentele Agenţiei, apreciindu-le ca fiind neîntemeiate."Potrivit materialelor cauzei rezultă că sediul pârâtului se află în or. Căuşeni, str. Alba Iulia, 81, respectiv se află în raza teritorială a Judecătoriei Căuşeni. ...Colegiul civil reţine că instanţa de fond corect a concluzionat că nu sunt aplicabile prevederile art. 39 alin. (2) din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, la care se face trimitere în cererea de chemare în judecată şi în recursul depus potrivit cărora acţiunea împotriva unei persoane juridice sau a unei alte organizaţii poate fi intentată şi în oricare dintre sediile instanţei de la locul de aflare a bunurilor acestora, scrie mold-street.com.Or, pachetul de acţiuni nu este un bun determinat, nu este probat iar afirmaţia în privinţa locului aflării a acestora în prezent poartă un caracter declarativ, iar construcţiile ca bunuri din Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 2 şi nr. 4 sunt proprietatea SA „Moldova-Tur” şi nu a pârâtului ÎCS Alfa-Engineering SRL", se arată în decizia Curţii de Apel.În consecinţă Agenţia Proprietăţii Publice a fost nevoită să se adreseze în Judecătoria Căuşeni, care urmează să examineze pe 7 mai 2018 cererea de rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare a hotelului Naţional.Aminitim că firma Alfa-Engineering din Căuşeni a fost cea care în anul 2006 a intrat în posesia a 83,24% de acţiuni ale statului în societatea Moldova-Tur, care deţinea hotelul Naţional.Noul proprietar a plătit 2,15 milioane de dolari şi se obliga ca în decurs de doi ani să investească 33 de milioane de dolari. De atunci au trecut 11 ani, dar în loc de hotel în centrul Capitalei stă o ruină.Firma Alfa-Engeneering este menţionată de afaceristul Veaceslav Platon, în plângerea penală depusă în august 2016, la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din România (DIICOT).În prezent, Alfa-Engeneering are în calitate de fondator offshorul Ismida Alliance LTD, care în noiembrie 2014 a fost implicat în operaţiuni de sute de milioane lei din ceea ce a fost "furtul miliardului".