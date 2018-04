Experţi economici despre venirea Kaufland în Moldova: „Va creşte capacitatea producătorilor locali”

VIDEO

Acum o lună, cea mai mare companie românească din domeniul retailului cu materiale de construcţii şi-a anunţat oficial decizia de a se retrage din Republica Moldova. Motivul invocat anterior a fost barierele administrative, birocraţia excesivă şi lipsa unei certitudini în privinţa unei decizii a autorităţilor locale privind proiectul investiţional.Directorul executiv al Asociaţiei Businessului European, Mariana Rufa, spune că precauţia sporită a investitorilor e un fenomen normal, care nu ar trebui să trezească îngrijorare.„Eu cred că aceasta este o vigilenţă absolut normală, pentru că noi vorbim despre investitori care vin cu o investiţie de sute de milioane şi de investitori care vin nu doar cu o unitate, dar cu mai multe unităţi, depozite în mai multe localităţi şi aceasta reprezintă investiţii enorme. Respectiv, investitorul trebuie să aibă o siguranţă pe câţiva ani înainte, care se conferă printr-un cadru legislativ cel puţin la aşteptările şi realitatea care există în ţara în care este el prezent. Republica Moldova, nefiind membră a UE, este în proces de armonizare legislativă activă şi suntem martori că, în ultima perioadă, a avut loc un întreg proces de implementare a reformelor. Foarte multe dintre aceste reforme sunt lansate şi comunicate de către mediul de afaceri unde se creează un dialog constructiv. Acei investitori nu îşi pot permite să vină într-o ţară unde cadrul legal nu permite şi nu oferă garanţie pentru ca acest investitor să-şi desfăşoare activitatea fără ca să comunice companiei mame de zece ori pe lună despre probleme. Oamenii nu-şi doresc probleme atunci când intră într-o ţară. Normal că are loc şi ajustarea unor proceduri şi acte normative”, declară directorul executiv al Asociaţiei Businessului European, Mariana Rufa.Un alt mare investitor care este aşteptat să-şi înceapă activitatea în Republica Moldova în acest an este reţeaua de hipermarketuri germane Kaufland. Deşi planurile investiţionale anunţate sunt promiţătoare, unele voci văd şi anumite riscuri. Un prim aspect invocat este că intrarea pe piaţă a celui mai mare retail din România va duce la dispariţia produselor autohtone de pe rafturile magazinelor.„Aş vrea să dezmint această iluzie, de fapt, pe care o vehiculează mulţi, dar fără a fi informaţi suficient. În cazul Kaufland eu ştiu că peste 3000 de categorii de produse sunt autohtone. Impactul acestor mari reţele este foarte important pentru producătorii autohtoni. Noi vorbim despre competitivitate, dar nimeni nu înţelege implicaţiile principiului de competitivitate”, susţine Mariana Rufa.Una din soluţiile oferite de Kaufland pentru producătorii agricoli este finanţarea programului Global G.A.P, destinat producătorilor de fructe şi legume din Republica Moldova. Acestea le permite obţinerea uneia dintre cele mai prestigioase certificări internaţionale de calitate şi siguranţă alimentară.Potrivit experţilor, acest lucru ar însemna creştere a capacităţii producătorilor locali de a exporta pe orice piaţă din lume, respectiv creştere a cererii de produse locale, ceea ce va contribui cu siguranţă şi la dezvoltare aeconomică şi socială a ţării.„Certificarea şi instruirea oferită de ambele reţele (Kaufland şi Metro - n. r.) au oferit-o gratis producătorilor din Republica Moldova astfel încât ei ulterior să obţină certificatele Global GAP, este o realizare foarte mare. Ea presupune un cost care pentru producătorii din RM nu este mic, este vorba de câteva mii de euro. Acel producător, chiar dacă îşi doreşte să devină competitiv, iar certificarea este o condiţie numărul 1 pentru asta, el pur şi simplu nu îşi permite. Când vorbim de certificare vorbim despre o altă aparenţă a produsului, certificare, ambalaj, standarde de calitate. Producătorii se gândesc adesea cum să producă, să facă faţă tuturor barierelor începând cu plantarea şi până la obţinerea unui rod frumos. Dar puţini se gândesc la vânzarea produselor. Lucrurile au fost simplificate odată cu sprijinul oferit de aceste reţele. Până la urmă, acest produs nu este vândut doar în reţele locale. El are posibilitatea să fie vândut şi în ţările UE, ceea ce înseamnă porţi şi uşi deschise pentru aceşti producători şi e un suport care trebuie valorificat. Vorbim de cifre cu trei zerouri”, a mai adăugat directorul executiv EBA.Kaufland a anunţat investiţii de peste 100 de milioane de euro în primii trei ani de activitate în Republica Moldova şi cel puţin 100 de locuri noi la un magazin deschis. Totodată, compania anunţă un salariu minim pentru angajaţi care va fi similar salariului minim pe economie aplicabil în România, respectiv 7500 de lei faţă de cel existent în prezent în Republica Moldova - 2380 lei.„Kaufland este un investitor de o aşa talie încât cifrele pe care le declară în spatele cărora stau calcule foarte exacte, mult mai bune decât investigaţiile care se fac în unele proiecte guvernamentale. De aceea, nu este necesar să punem în discuţie. Are o practică foarte bună şi toate cifrele sunt exclusiv bazate pe expertiza internă şi practica reală a investitorului dat”, susţine expertul economic în cadrul Centrului Analitic Independent Expert-Grup, Sergiu Gaibu.Potrivit presei de peste Prut, în 2016 cifra de afaceri a companiei Kaufland România a fost de 2,13 miliarde de euro. Pentru 2018 a fost anunţat un buget direcţionat spre investiţii în mărime de 200 de milioane de euro.În ultimii ani, Kaufland România a fost recunoscută drept angajator de top, având în prezent o echipă de peste 14.000 de angajaţi.P.