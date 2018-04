Platforma DA îi cere lui Dodon să NU promulge legea pentru Arena Chişinău: „Dincolo de satisfacerea poftelor electorale ale unui uzurpator al puterii, a fost demarată o schemă criminală de proporţii”

Platforma Demnitate şi Adevăr îi cere şefului statului să nu promulge legea privind retragerea din gestiunea actuală şi schimbarea destinaţiei unui teren agricol pentru construcţia Arenei Sportive. În opinia formaţiunii, Parlamentul a demarat o schemă criminală de proporţii, care ar putea culmina cu privatizarea frauduloasă a celor 69 de hectare la un preţ normativ, iar astfel bugetul de stat va pierde peste un miliard de lei.



„La 23 martie 56 de deputaţi controlaţi de oligarhul Plahotniuc, partidul căruia a obţinut la ultimele alegeri parlamentare doar sub 16% de voturi, au adoptat în mare grabă o lege privind retragerea terenului agricol cu suprafaţa de peste 69 ha din gestiunea Colegiului Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din comuna Stăuceni şi schimbarea destinaţiei acestuia în vederea construcţiei Arenei Sportive. Acest act al guvernării a fost adoptat cu încălcarea crasă a tuturor procedurilor care asigură transparenţa luării deciziilor, nu au fost iniţiate consultări publice obligatorii, nu a fost estimată eficienţa utilizării banilor publici şi impactul asupra mediului, ceea ce contravine literei şi spiritului Acordului de Asociere cu Uniune Europeană. Platforma Demnitate şi Adevăr consideră că dincolo de satisfacerea poftelor electorale ale unui uzurpator al puterii, Parlamentul a demarat o schemă criminală de proporţii”, se spune într-o declaraţie a formaţiunii.



Platforma DA accentuează faptul că legea adoptată prevede că pierderile cauzate de excluderea terenului din categoria de terenuri cu destinaţie agricolă nu se compensează, astfel deja a fost adus un prejudiciu în valoare de peste 90 de milioane de lei bugetului de stat.



„În prezent, nu există nicio certitudine în privinţa obiectelor ce urmează a fi construite pe terenul retras şi a modalităţii juridico-financiare de implementare a proiectului de construcţie, care deocamdată nu există la nivel oficial. Andrian Candu a prezentat doar nişte imagini virtuale, care în realitate constituie un furt intelectual, fiind vorba de un proiect francez. Declaraţiile contradictorii ale ministrului finanţelor şi ale preşedintelui Parlamentului denotă intenţiile obscure ale iniţiatorilor acestei afaceri dubioase. Doar în cadrul şedinţei în plen a Parlamentului societatea a aflat că pentru construcţia Arenei este nevoie de doar 15 ha, restul teritoriului fiind atribuit pentru construcţia mai multor locaţii distractive, fără ca acestea să fie indicate în totalitate. Din declaraţiile evazive ale reprezentanţilor Guvernului şi Parlamentului se poate deduce că în scurt timp, sub paravanul parteneriatului public-privat, terenul respectiv, precum şi sute de milioane de lei din buget, vor ajunge în posesia unei companii, selectate în cadrul unui "tender" organizat la GBC”, se spune în declaraţie.



În opinia Platformei DA, aceste acţiuni ilegale ar putea culmina cu privatizarea frauduloasă a terenului la un preţ normativ, dat fiind faptul că după demararea lucrărilor de construcţie terenul va intra în categoria celor aferente. Astfel, aşa zisul investitor va putea răscumpăra acest lot cu puţin peste 80 de milioane de lei, în loc s-o facă cu circa 50 de milioane de euro, cât ar fi preţul comercial al terenului. În consecinţă bugetul de stat va pierde peste un miliard de lei.



„Pornind de la cele expuse şi reieşind din faptul că este absolut imorală alocarea sutelor de milioane de lei din buget în scopuri distractive, în situaţia când peste 523 mii de pensionari supravieţuiesc sub minimumul de existenţă, Platforma DA cere Preşedintelui Igor Dodon să nu promulge această lege antipopulară. După întoarcerea proiectului de lege în Parlament, cerem ca legislativul să abroge de urgenţă acest act normativ”, spun reprezentanţii Platformei DA.



În cazul în care şeful statului va accepta această schemă obscură, Platforma DA „îşi asumă responsabilitatea, după preluarea puterii, să depună toate eforturile pentru anularea legii respective şi tragerii la răspundere a tuturor celor implicaţi în această afacere criminală”.