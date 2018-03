Donald Trump a căzut 222 de locuri în topul Forbes al cei mai bogaţi oameni ai lumii

07.03.2018

Preşedintele american Donald Trump a căzut 222 de locuri în topul anual Forbes al celor mai bogaţi oameni ai planetei, după ce valoarea estimată a averii sale a scăzut de la 3.5 miliarde de dolari la 3.1 miliarde, scrie BBC. Revista Forbes susţine că acest lucru este parţial cauzat de scăderea valorii proprietăţilor din centrul New York-ului şi a veniturilor mai mici de la terenurile sale de golf.



Trump a ajuns pe locul 766 după ce anul trecut ocupa poziţia 544.



Pe primul loc se află Jeff Bezos, proprietarul Amazon şi Washington Post. Averea sa a ajuns la 112 miliarde de dolari de la 39.2 miliarde anul trecut



Bezos îi ia locul lui Bill Gates pe primul loc, a cărui avere în valoare de 90 de miliarde de dolari îl trimite pe locul doi. Gates a ocupat primul loc în 18 din ultimii 24 de ani.



Un număr record de 2.208 miliardari se află pe lista Forbes.



Pe locul trei se află omul de afaceri Warren Buffett cu o avere de 84 de miliarde de dolari.



Cea mai bogată persoană din Europa şi ocupantul locului patru este Bernard Arnault, şeful firmei de bunuri de lux LVMH, cu o avere de 72 de miliarde de dolari.



SUA au cei mai mulţi miliardari pe listă, 585, urmate de China extinsă (China, Hong Kong, Taiwan şi Macao). California are 144 de miliardari, mai mult decât oricare altă ţară în afară de SUA şi China.



Germania are cei mai mulţi miliardari din Europa, 123. India are 119, iar Rusia 102.



Luisa Kroll şi Kerry Dolan de la Forbes au spus: „Cei foarte bogaţi continuă să se îmbogăţească şi astfel măresc diferenţa dintre ei şi ceilalţi”.



Lista Forbes a miliardarilor ia în considerare averile la data de 9 februarie 2018. Revista foloseşte preţurile acţiunilor de la acea dată precum şi ratele de schimb la nivel global.