A fost aleasă Maşina Anului 2018 în Europa

Sursa: jurnal.md/automarket.ro Foto: automarket.ro 06.03.2018 11:21

Volvo XC40 a câştigat cel mai râvnit trofeu auto european: European Car of the Year 2018. Este pentru prima dată când marca suedeză reuşeşte să câştige competiţia.



Într-un eveniment care a avut loc la Geneva, în preziua deschiderii primului salon auto european, jurnaliştii europeni care fac parte din juriul European Car of the Year i-au acordat celui mai mic SUV din gama Volvo cel mai râvnit trofeu de acest tip care se acordă în Europa.



Volvo XC40 a primit în total 325 de puncte în urma votului reprezentanţilor media, în timp ce pe locul secund s-a clasat Seat Ibiza, care a adunat 242 de puncte. Ultimul loc pe podium a fost ocupat de BMW Seria 5 (226 de puncte).



În cursul acestui an, Volvo va lărgi gama de motorizări adăugând o familie nouă de motoare pe benzină 1.5 Turbo cu trei cilindri ale căror puteri vor porni de la 156 CP.