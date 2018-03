Datoria de stat internă a Republicii Moldova, un nou RECORD

Datoria de stat internă s-a majorat cu încă 165 de milioane de lei, în primele două luni ale acestui an, şi a ajuns la cifra record de 22 de miliarde 740 de milioane de lei.Creşterea datoriei de stat interne s-a produs din contul majorării emisiunii valorilor mobiliare de stat pe piaţa primară, arată datele Ministerului Finanţelor, citate de Mold-street.com Potrivit sursei, pe parcursul anului trecut, datoria de stat internă s-a majorat cu peste un miliard de lei. Tendinţa se menţine şi în acest an. În consecinţă, cota angajamentelor de stat interne în totalul datoriei de stat a ajuns la 44,3%, cu două puncte procentuale mai mult decât un an în urmă.În acelaşi timp, datoria de stat externă s-a majorat cu circa 10 milioane de dolari, în primele două luni ale anului curent, şi a ajuns la 1 miliard 170 de milioane de dolari.