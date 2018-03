Arvuna otrăvită: PD a decis să cheltuiască acum toţi banii pentru reparaţia drumurilor din sate, inclusiv cei prevăzuţi pentru anii viitori

Plahotniuc a decis să dea totul pentru alegerile legislative din acest an, inclusiv banii prevăzuţi pentru reparaţia drumurilor pentru 2019. Urmărind drept scop păstrarea puterii, el încalcă Legea fondului rutier şi cea a finanţelor publice locale. După ce vor fi cheltuiţi bani pentru drumurile naţionale, acestea vor rămâne ani buni în degradare.Liderul democraţilor, Vlad Plahotniuc, a anunţat că, până la sfârşitul acestui an, vor fi reparaţi circa 1.200 de kilometri de drum în localităţile rurale. Această acţiune va fi simţită în fiecare sat, indiferent de culoarea politică a primarului. Proiectul costă 1,6 miliarde de lei, din care 500 de milioane de lei vor fi alocaţi din Fondul Rutier Naţional, iar restul – din bugetul de stat.După modificările legislative operate în 2017, autoritatea publică centrală nu poate construi sau repara drumuri pentru autoritatea publică locală. Legea fondului rutier prevede formule clare de repartizare a banilor pentru drumuri: autorităţile publice centrale repară drumurile naţionale, cele locale – drumurile raionale. „Drumurile locale sunt finanţate din încasările de la taxa de folosire a drumurilor repartizată conform numărului populaţiei din localitate”, a precizat sursa noastră.Şi deoarece fondurile localităţilor rurale sunt foarte precare, sursa şi costul reparaţiei drumurilor din sate sunt atât de obscure încât nici ministrul Finanţelor, Octavian Armaşu, nu le cunoaşte.Fostul ministru al Transporturilor, Iurie Chirinciuc, consideră că intenţia guvernării are tentă electorală şi populistă. Argumentul principal, adus de el, rezidă în faptul că autorităţile nu vor găsi banii necesari. Şi aceasta pentru că, spune el, după reforma făcută la Fondul Rutier, începând cu anul trecut, toţi primarii, indiferent de culoarea politică, primesc 50% din taxa rutieră.Potrivit lui Chirinciuc, localităţile cu 1.000 de locuitori au primit în 2017 câte 100.000 de lei pentru renovarea drumurilor locale. „Primăriile nu au alţi bani decât cei proveniţi din Fondul Rutier. Unii primari au folosit aceşti bani, alţii nu. În 2018, primarii vor fi obligaţi să cheltuiască aceste fonduri nu doar pentru 2018, dar şi pentru 2019, ca să arate în preajma alegerilor că au făcut ceva”, a dezvăluit fostul ministru, subliniind că „această campanie a lui Plahotniuc încalcă reforma înfăptuită de către minister”.Conform iniţiativei democraţilor, Chirinciuc spune că banii pentru reconstruirea celor 1.200 de kilometri de drum vor fi luaţi din Fondul Rutier şi din Bugetul de Stat. Intenţia de a lua 500 de milioane de lei din Fondul Rutier este, în opinia fostului ministru, ilegală şi va nemulţumi finanţatorii externi.În plus, Chirinciuc nu crede în generozitatea lui Plahotniuc de a repartiza drumurile din localităţile rurale indiferent de apartenenţa politică a primarilor: „Fără îndoială că cele 500 de milioane de lei vor fi distribuite pe criterii politice”.Finanţatorii externi au stabilit o strategie de majorare a Fondului Rutier. „Anul acesta, Fondul Rutier trebuia să ajungă la 1,9 miliarde de lei. Se declară 1,7 miliarde de lei, dar în realitate este vorba de 1,4 miliarde de lei”, a dezvăluit fostul demnitar.Citiţi continuarea pe Jurnal de Chişinău.