Aeroportul Chişinău trece la programul operaţional de vară; Noul sezon aduce un număr sporit de zboruri şi lansări de curse noi

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 19.03.2018 15:56

În ultima duminică de martie a fiecărui an, industria aviatică va trece la orarul de vară, valabil până în ultima duminică a lunii octombrie. Sezonul operaţional de vară 2018 vine cu un număr de zboruri majorat semnificativ comparativ cu perioada precedentă, lansări de curse noi şi intrarea unei noi companii aeriene, anunţă Autoritatea Aeronautică Civile a Republicii Moldova.



În acest sezon va creşte considerabil numărul zborurilor spre Bucureşti – de la 19 până la 30 pe săptămână, dintre care 26 de curse vor fi operate de compania românească Tarom şi 4 de către Air Moldova.



Un număr record de zboruri va fi operat spre şi dinspre Moscova – până la 77 zboruri pe săptămână, efectuate de 6 operatori aerieni: Air Moldova, Fly One, S7 Airlines, Aeroflot, Ural Airlines, Globus Airlines.



Destinaţia Istanbul va fi operată de Turkish Airlines şi Air Moldova cu un număr total de 21 frevcenţe pe săptămână.



Spre St-Petersburg se vor opera 19 curse săptămânale, faţă de 7 în sezonul de iarnă, cu revenirea pe această destinaţie a celui de-al doilea operator naţional Fly One, care vine cu 6 zboruri săptămânale.



Destinaţia Kiev va fi operată, cel mai probabil după luna iulie 2018, de 2 ori pe zi, de MAU, urmare a liberalizării pieţei cu Ucraina, fiind semnat Acordul privind serviciile de transport aerian dintre Guvernele Moldovei şi Ucrainei.



Pentru cursa Viena este mărită frecvenţa zborurilor de către Austrian Airlines, care va opera până la 11 curse săptămânal, iar Air Moldova - 2.



Şi pe direcţia spre Londra este înregistrată o majorare a frecvenţei de la 9 la 11 zboruri pe săptămână, operate de Air Moldova şi WizzAir. La fel, va creşte până la 9 pe săptămână frecvenţa zborurilor pentru cursele regulate spre Varşovia, operate de compania LOT.



Câte 9 curse săptămânale vor fi spre Paris (Air Moldova şi Fly One), şi Verona. Spre Roma, Bologna şi Dublin – câte 8 curse săptămânale.



Totodată, în sezonul de vară spre Antalya se vor efectua până la 32 de curse săptămânale, operate de patru companii aeriene: Air Moldova, Fly One, Turkish Airlines şi AtlasJet.



Noutatea sezonului este dezvoltarea destinaţiei Tel Aviv, urmare a semnării Acordului interguvernamental cu Israelul. Datorită acestui fapt, operatorul naţional Air Moldova va lansa cursa spre TelAviv din 6 mai, cu o frecvenţă de 2 ori pe săptămână, iar din 4 iunie aşteptăm intrarea pe piaţă, cu aceeaşi destinaţie a operatorului ARKIA Israeli Airlines cu alte 2 frecvenţe. Compania Tandem Aero, la fel va mări numărul zborurilor pe destinaţia Tel Aviv, iar în total din vară vor fi operate 8 zboruri pe săptămână.



Şi Lowcostul WizzAir vine cu zboruri din Chişinău spre Atena – de 2 ori pe săptămână. Lufthansa va introduce cursa Chişinău – Frankfurt. Ca urmare, frecvenţa zborurilor spre Frankfurt, care mai este operată de Air Moldova, se va dubla şi va ajunge la 14.



Operatorii naţionali vin cu lansări de destinaţii noi din Chişinău: Ekaterinburg – efectuată iniţial de 2 ori pe săptămână de Air Moldova, cu creşterea până la 4 zboruri din iunie şi Voronej – la fel de 2 ori pe săptămână pe care o va deschide Fly One.



Conform rezultatelor anului 2017, companiile naţionale au transportat 1 640,4 mii pasageri, ceea ce în comparaţie cu perioada anului 2016 indică o majorare cu 44,6 %. Ca urmare, cota transporturilor de pasageri a crescut în favoarea companiilor aeriene naţionale cu +8,7% faţă de anul 2016, iar repartizarea cotei-părţi a transporturilor de pasageri efectuate prin Aeroportul Internaţional Chişinău între companiile aeriene naţionale şi străine constituie 59,8% şi 40,2% respectiv.



Conform datelor estimative, cifra totală de afaceri a întreprinderilor cu activităţi în domeniul aviaţiei civile constituie 4,4 mlrd lei. Comparativ cu perioada anului 2016 acest indicator financiar înregistrează creştere de 20%.