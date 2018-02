SUA: Democraţii şi republicanii au ajuns la un acord asupra bugetului pe următorii doi ani

Senatorii republicani şi cei democraţi au ajuns miercuri la un acord privind bugetul Statelor Unite pe următorii doi ani, informează Reuters. Înţelegerea între partide vizează alocarea a circa 300 de miliarde de dolari şi urmează să elimine plafoanele de cheltuieli pentru apărare şi să asigure finanţare pentru asistenţa după dezastre, pentru infrastructură şi pentru programele legate de dependenţa de opioide.



Casa Albă a precizat că acordul privind finanţarea guvernului va ridica totodată şi plafonul datoriei publice, până în martie 2019, iar surse din Congres au declarat, sub rezerva anonimatului, că pentru cheltuieli fără legătură cu apărarea sunt alocate cu 131 de miliarde de dolari mai mult, inclusiv 20 de miliarde pentru infrastructură.



Anunţul privind acordul a fost făcut, împreună, de liderul majorităţii republicane şi cel al minorităţii democrate din Senat. "Proiectul de lege este produsul unor negocieri extinse între liderii din Congres şi Casa Albă, a declarat senatorul republican Mitch McConnell. "Am muncit din greu pentru a găsi un teren comun şi am rămas concentraţi asupra servirii poporului american". Senatorul democrat Chuck Schumer a apreciat că acordul ar trebui să pună capăt ciclului de conflicte partizane asupra cheltuielilor.



Democraţii din Camera Reprezentanţilor au avertizat însă că nu vor susţine proiectul de lege dacă liderul republican al Camerei, Paul Ryan, nu promite progrese în adoptarea unei legi separate privind politica de imigraţie.