Logan, Duster şi Sandero, în top 25 al celor mai bine vândute maşini în Rusia

Sursa: jurnal.md/Agerpres Foto: Agerpre 07.02.2018 18:44

Duster, Logan şi Sandero s-au situat în ianuarie în topul celor mai bine vândute 25 de modele în Rusia, conform datelor publicate de Association of European Businesses (AEB), în timp ce livrările de autoturisme şi vehicule comerciale uşoare pe această piaţă au urcat cu 31%, la 102.464 unităţi, cel mai semnificativ avans lunar din 2011, transmit Automotive News Europe şi Reuters.



Luna trecută, pe primul loc în topul celor mai bine vândute maşini în Rusia s-a situat Lada Vesta, de la AvtoVAZ (6.696 vehicule), urmată de Rio, de la Kia (6.582 unităţi), Lada Granta, de la AvtoVAZ (5.315 vehicule), Creta, de la Hyundai (3.833 unităţi), Polo, de la Volkswagen (3.209 vehicule), Sportage, de la Kia (3.067 unităţi), Solaris, de la Hyundai (2.978 unităţi), şi Duster, cu 2.510 de vehicule. Pe locurile 15 şi 20 se află Sandero şi Logan, cu 1.760 şi, respectiv, 1.553 de vehicule.



Duster, Logan şi Sandero sunt fabricate de Renault.



"Majorarea vânzărilor va continua pe termen scurt, deşi într-un ritm mai redus", a apreciat Joerg Schreiber, preşedintele Association of European Businesses.



În 2017, vânzările auto în Rusia au urcat în 2017 cu 11,9%, la 1,59 milioane de unităţi, după patru ani de declin consecutiv.



În 2017, pe primul loc în topul celor mai bine vândute maşini în Rusia s-a situat Rio, de la Kia (96.689 unităţi), urmat de Lada Granta (93.686 vehicule) şi Lada Vesta (77.291 unităţi), ambele produse de AvtoVAZ, Solaris, de la Hyundai (68.614 vehicule), Creta, de la Hyundai (55.305 unităţi), Polo, de la Volkswagen (48.595 vehicule), şi Duster, cu 43.828 de vehicule. Pe locurile 13 şi 14 se află Logan şi Sandero, cu 30.640 şi, respectiv, 30.210 vehicule.



Renault deţine o participaţie de 50% la compania holding care controlează AvtoVAZ, în timp ce partenerul nipon Nissan Motor Co. are un pachet de 17,13%. De asemenea, corporaţia rusă de stat Rostec deţine un pachet de 32,87%. Împreună, Renault, Nisan şi AvtoVAZ au fost responsabile pentru aproximativ o treime din cele 1,6 milioane de autoturisme noi vândute anul trecut în Rusia, însă, cu toate acestea, vânzările lor combinate au scăzut cu 32% în ritm anual.