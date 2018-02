O firmă apropiată de familia deputatului Vladimir Hotineanu câştigă tendere în valoare de 10 milioane de lei la nouă luni de la fondare

Dreamgreen SRL, firma înfiinţată de Cristina Mudrea, fosta asociată a fiicei deputatului democrat Vladimir Hotineanu şi fina de cununie a acesteia, la mai puţin de un an de la fondare, a câştigat contracte de achiziţie în valoare totală de circa zece milioane de lei pentru spălarea rufelor din instituţiile medicale. Afacerile continuă să meargă bine şi la cealaltă firmă administrată de Cristina Mudrea, Întreprinderea Mixtă Cristal Clean SRL, co-fondată de Iulia Scobioală, fiica lui Vladimir Hotineanu, retrasă ulterior din echipa fondatorilor companiei. Doar în ultimul an firma a câştigat tendere la stat în valoare totală de peste cinci milioane de lei, scrie Moldova Curată Firma Dreamgreen SRL a fost fondată la sfârşitul lunii martie 2017 de către Cristina Mudrea, care este şi administratoarea afacerii. La fel ca şi Cristal Clean SRL, Dreamgreen SRL este specializată în spălarea şi închirierea lenjeriei specifice instituţiilor medicale.Cel mai mare contract de achiziţie obţinut de firma Dreamgreen SRL, în valoare de peste 7,5 milioane de lei, a fost încheiat cu IMSP Institutul Mamei şi CopiluluiPotrivit portalului Agenţiei Achiziţii Publice, primele două contracte de achiziţie au fost adjudecate de compania Dreamgreen SRL la mai puţin de un an de la înfiinţare. Astfel, la 29 decembrie 2017, aceasta a câştigat două contracte în valoare de 7.576.200, respectiv 518.910 lei, încheiate cu Institutul Mamei şi Copilului şi Institutul de Cardiologie. Peste mai puţin de o săptămână, pe 3 ianuarie curent, firma a mai încheiat un contract în valoare de 677.400 de lei cu Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie. Încă un tender a fost câştigat peste alte două zile. Astfel, compania fondată de Cristina Mudrea a mai beneficiat de un contract în valoare de 987.480 de lei de la Spitalul Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco”. La toate aceste concursuri a fost înregistrat un singur participant – compania Dreamgreen SRL.Datele companiei Dreamgreen SRL nu apar în bazele de date deschise, astfel că am contactat-o pe Cristina Mudrea la numărul de telefon conectat cu firma Cristal Clean SRL. Când a aflat subiectul discuţiei, aceasta a declarat că se află peste hotare şi nu poate vorbi la telefon. Ulterior nu a mai răspuns la mesajele şi la apelurile noastre. De partea cealaltă, contactat de reporterii Moldova Curată, Vladimir Hotineanu a declarat că nu cunoaşte detalii despre firma Dreamgreen SRL şi despre afacerile acesteia cu statul. „Nu cunosc, nu am nicio legătură”, ne-a tăiat-o scurt deputatul. Ulterior, Hotineanu a revenit cu un apel telefonic şi a declarat: „Nu am nicio relaţie cu doamna Mudrea şi eu nu trebuie să vă spun ce relaţie am. Ea are dreptul să deschidă firme câte vrea ea. Lăsaţi informaţiile pe care vi le dictează nu ştiu cine. Nu am nimic comun cu chestia asta. M-am săturat de ce faceţi, atâtea murdării. Nu am nicio relaţie cu ea, domnişoară, şi nu eşti dumneata anchetator să-mi spui aşa ceva”, ne-a spus Vladimir Hotineanu, după care a închis telefonul.Şi compania Cristal Clean SRL, administrată de Cristina Mudrea, specializată de asemenea în spălarea şi închirierea lenjeriei specifice instituţiilor medicale, a dus-o bine anul trecut. Astfel, aceasta a câştigat nouă contracte de achiziţie în valoare totală de circa cinci milioane de lei, încheiate cu mai multe instituţii medicale din Capitală şi din afara acesteia. Cel mai mare contract, în valoare de peste două milioane de lei, a fost încheiat pe 19 decembrie cu Spitalul Clinic Republican. Anterior Ziarul de Gardă scria că firma Cristal Clean dispune de un contract pentru arendarea unor încăperi ale Spitalului Clinic Republican cu suprafaţa de aproape 621,6 metri pătraţi până în anul 2060, semnat de Andrei Usatîi, fostul director al spitalului şi ex-ministru al Sănătăţii. Atunci Procuratura Generală s-a autosesizat pe acest caz, însă dosarul a fost clasat.La mijlocul lunii decembrie 2017, reprezentanţii Cristal Clean SRL au depus o contestaţie la Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor, prin care contestau selectarea unui alt agent economic pentru spălarea lenjeriei de la Institutul Oncologic şi cereau reexaminarea ofertelor. Agenţia a admis contestaţia şi a obligat instituţia medicală să reexamineze rezultatele procedurii de achiziţie. În consecinţă, Întreprinderea Cristal Clean SRL a fost desemnată câştigătoare şi a încheiat un contract de aproape un milion de lei la începutul anului curent.Compania Cristal Clean SRL a fost fondată în 2010 de Iulia Scobioală, fiica lui Vladimir Hotineanu (Scobioală după căsătorie, n. r.), de Cristina Mudrea, fina de cununie a Iuliei şi de alţi doi parteneri Mihail Enachi şi Francesco Puddu. În 2012 Ziarul de Gardă scria că firma Cristal Clean SRL câştiga practic toate licitaţiile organizate de spitalele din Chişinău pentru spălarea rufelor. Întrebat de jurnaliştii de la ZdG Vladimir Hotineanu declara atunci că nu are vreo legătură cu această firmă şi nicio atribuţie la câştigarea de către ea a licitaţiilor organizate de spitalele din Chişinău.După acel articol, Iulia Scobioală a dispărut din lista fondatorilor, însă faptul că firma continua să fie apropiată de Vladimir Hotineanu, pe atunci membru al PLDM, o confirmă şi donaţia de un milion de lei pe care a făcut-o unul dintre angajaţii companiei, Rodion Coşciug, pentru scrutinul parlamentar din 2014, arăta o anchetă a Centrului de Investigaţii Jurnalistice. În prezent, potrivit datelor publice, Mudrea deţine 80% din companie, în timp ce italianul Francesco Puddu are o cotă de participare de 20%.