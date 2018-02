Decizia care a făcut ca Bitcoin să scadă cu peste 20%

Bitcoin a scăzut luni pentru a cincea zi consecutiv, cu peste 20%, sub nivelul de 7.000 de dolari pe unitate, pentru prima oară din noiembrie, iar alte monede digitale i-au urmat tendinţa, după ce banca britanică Lloyds s-a alăturat unui număr tot mai mare de instituţii financiare care au interzis tranzacţiile cu criptomonede prin intermediul cardurilor de credit, transmite Bloomberg.[bitcoin]Foto: Shutterstock



Potrivit unui indice compozit calculat de Bloomberg, bitcoin, cea mai importantă monedă virtuală la nivel mondial, a scăzut luni, la New York, cu până la 16%, la 7.175 dolari pe unitate.



Bitcoin s-a devalorizat cu peste 60% faţă de un nivel record de 19.511 dolari pe unitate atins în decembrie.



Şi alte monede virtuale au scăzut luni, între care Ripple cu până la 14%. Ethereum şi litecoin s-au depreciat la rândul lor.



Cea mai lungă perioadă negativă consemnată de bitcoin după Crăciun coincide cu vânzările de active riscante de către investitori, în timp ce pieţele de capital au continuat declinul consemnat vineri de piaţa americană.



Bitcoin nu a reuşit deocamdată să devină un activ comparabil cu aurul, din punctul de vedere al siguranţei, aşa cum argumentează susţinătorii monedei. Cotaţia aurului a crescut în schimb, ca şi yenul, francul elveţian şi obligaţiunile europene.



Monedele virtuale au fost afectate de ştirile negative din ultimele câteva săptămâni. Un număr tot mai mare de bănci au anunţat că opresc achiziţiile de monede virtuale cu cardurile lor de credit, între acestea aflându-se JPMorgan Chase şi Bank of America. Băncile au explicat că vor să evite riscurile şi să îşi protejeze clienţii de acumularea unor datorii prea mari.



Între timp, autorităţile de reglementare din Coreea de Sud şi India analizează restricţionarea tranzacţiilor cu monede virtuale, informaţii care au contribuit la accentuarea declinului acestora.