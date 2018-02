Index of Economic Freedom 2018: Moldova, cu o economie lipsită de libertate din cauza corupţiei endemice; Suntem la coadă în Europa şi avem un scor sub media globală

Republica Moldova are o economie în cea mai mare parte lipsită de libertate, potrivit Index of Economic Freedom 2018 , raport care evaluează gradul de deschidere a economiilor naţionale. Topul este realizat anual de centrul de analize Heritage Foundation.Ţara noastră este poziţionată pe locul 105 în clasamentul indicelui libertăţii economice, din 180 de state incluse în raport. Economia moldovenească a înregistrat un scor de 58,4 puncte dintr-un total de 100, cu 0,4 puncte mai mult decât anul trecut.Moldova se situează pe locul 40 din cele 44 de ţări din Europa, iar scorul său global este sub media regională şi mondială.Potrivit experţilor, cu o climă moderată şi teren agricol productiv, economia Moldovei ar trebui să fie mai prosperă, creşterea economică însă este împiedicată de corupţia endemică, dar şi de interdicţiile impuse de Rusia la importul de produse agricole din Moldova.„Economia rămâne vulnerabilă în faţa capacităţii administrative slabe, a intereselor birocratice, a preţurilor la combustibili mai mari, a presiunii politice şi economice ruse şi a problemei transnistrene care rămâne nerezolvată”, se spune în raport.Republica Moldova a obţinut note proaste la capitolul eficienţa judiciară – 26,3 puncte, integritatea guvernării - 26,6 puncte şi drepturile de proprietate – 53,5 puncte.„Sectorul judiciar rămâne slab şi nu garantează întotdeauna drepturile cetăţenilor şi ale investitorilor străini”, spun experţii de la Heritage Foundation, amintind de controversatul proiect de lege care va acorda impunitate funcţionarilor corupţi, funcţionarilor publici şi întreprinderilor care declară active achiziţionate ilicit.Deschiderea guvernului faţă de investiţiile străine este sub medie, sectorul financiar este relativ stabil, însă nivelul de intermediere financiară rămâne superficial, iar intervenţia guvernului este semnificativă, se mai spune în raport.Republica Moldova se află în clasament între Nigeria şi Tadjikistan. România s-a clasat pe locul 37, Rusia – pe locul 107, Ucraina – pe locul 150.Ţările cu cele mai libere economii sunt Hong Kong, Singapore, Noua Zeelandă, Elveţia, Australia şi Irlanda. La coada clasamentului s-au plasat Cuba, Venezuela şi Coreea de Nord.