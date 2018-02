Un număr tot mai mare de bănci americane interzic achiziţiile de monede virtuale cu cardurile lor de credit

JPMorgan, Bank of America şi Citigroup interzic achiziţiile de bitcoin şi alte monede virtuale cu cardurile lor de credit, iar JPMorgan a pus în vigoare măsura, pentru că, potrivit purtătorului de cuvânt al acesteia, Jane Rogers, banca nu vrea să suporte riscurile asociate cu tranzacţiile respective, transmite Bloomberg.



Bank of America a început de vineri să refuze tranzacţile cu cardurile băncii pe platformele de tranzacţionare a monedelor virtuale. Măsura se aplică tuturor cardurilor de credit personale şi de afaceri ale clienţilor, dar nu şi cardurilor de debit, a explicat purtătorul de cuvânt al băncii, Betty Riess.



Vineri seara, şi Citigroup a anunţat că va opri toate achiziţiile de monede virtuale efectuate cu cardurile de credit ale băncii.



”Vom continua să ne revizuit politică în funcţie de evoluţia pieţei”, a spus purtătorul de cuvânt al Citigroup, Jennifer Bombardier.



Achiziţiile de monede virtuale pot crea mari probleme băncilor, dacă clienţii fac plasamente nerentabile şi nu mai pot să îşi plătească datoriile. Există şi riscul ca hoţii să folosească carduri furate sau bazate pe identităţi furate pentru a cumpăra monede virtuale.



În plus, autorităţile de reglementare cer băncilor să monitorizeze tranzacţiile clienţilor pentru a preveni spălarea de bani, ceea ce nu este uşor dacă dolarii sunt convertiţi în monede virtuale.



Bitcoin a pierdut jumătate din valoare, începând din 18 decembrie, coborând vineri sub nivelul de 8.000 de dolari, pentru prima oară din luna noiembrie. Declinul are loc pe fondul creşterii probabilităţii ca autorităţi de reglementare din întreaga lume să restricţioneze tranzacţiile cu monede virtuale, al temerilor legate de manipulare a preţurilor şi al interdicţiei impuse de Facebook publicităţii pentru monede virtuale şi pentru ofertele iniţiale pentru acestea.



Interzicerea de către bănci a achiziţiilor de monede virtuale cu cardurile lor poate accentua presiunile, fiind mai dificil pentru cei interesaţi de aceste plasamente să facă investiţii.



Capital One Financial şi Discover Financial Services au anunţat anterior să nu sprijină astfel de tranzacţii.



Mastercard a anunţat săptămâna trecută că volumul tranzacţiilor efectuate de clienţi în străinătate a crescut cu 22% în acest an, parţial datorită utilizării cardurilor pentru cumpărarea de monede virtuale. Compania a avertizat că tendinţa încetineşte deja, odată cu scăderea preţurilor acestor monede.