Criminalitatea cibernetică costă economia globală 600 de miliarde de dolari pe an

Sursa: jurnal.md/Agerpre Foto: AP 23.02.2018 22:26

Criminalitatea cibernetică costă economiile din întreaga lume aproximativ 600 de miliarde de dolari pe an, sau 0,8% din PIB-ul mondial, în creştere faţă de aproximativ 445 de miliarde de dolari în anul 2014, arată un studiu publicat miercuri de firma McAfee, specializată în protecţia împotriva atacurilor informatice, şi centrul de reflexie Center for Strategic and International Studies (CSIS), informează AFP.



Autorii raportului subliniază că această creştere a criminalităţii cibernetice în ultimii trei ani se datorează faptului că piraţii informatici adoptă rapid noi tehnologii precum şi răspândirii criptomonedelor.



"Lumea digitală a transformat aproape fiecare aspect al vieţii noastre, în special noţiunea de risc şi criminalitate, astfel încât activităţile criminale sunt mai eficiente, mai puţin riscante, mai profitabile şi mai uşor de pus în practică", susţine directorul de tehnologie de la McAfee, Steve Grobman.



Raportul precizează că băncile rămân ţintele favorite ale piraţilor informatici, iar statele sunt cea mai periculoasă sursă de cybercrime. Rusia, Coreea de Nord şi Iranul sunt cele mai active în atacurile care vizează instituţiile financiare în timp ce China este cea mai activă vând vine vorba de spionajul cibernetic.



Atacurile de tip 'ramsomware' sunt modalitatea de atac cu cel mai puternic ritm de creştere, graţie proliferării unor adevărate pieţe pe Internet, al căror număr a depăşit pragul de 6.000, care oferă servicii de piraterie.



Autorii raportului precizează că furturile de proprietate intelectuală reprezintă cel puţin 25% din costul total al criminalităţii cibernetice şi pun în pericol securitatea naţională atunci când vizează tehnologia militară.



Săptămâna trecută, Casa Alba a estimat la rândul său că în 2016 economia americană a înregistrat pierderi cuprinse între 57 şi 109 miliarde de dolari de pe urma criminalităţii cibernetice şi a tras un semnal de alarmă asupra efectelor de contagiune.