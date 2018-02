Şeful ANRE, despre preţul pentru gazele naturale, achitat de consumatorii finali: „Toate datele ne arată că tariful urmează să fie micşorat”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 21.02.2018 16:28

Conducerea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică anunţă că există premise pentru micşorarea tarifului plătit de consumatorii finali pentru gazele naturale, dar refuză să spună deocamdată despre ce reducere este vorba.



„Toate datele ne arată că tariful urmează să fie micşorat. În ceea ce ţine de cursul valutar, atunci era 20 sau 21 de lei pentru tariful din 2016, acum este 16 lei. Deci avem marjă de scădere din partea cursului. Şi avem o mică marjă de scădere de la preţul de import al gazelor naturale. Atunci era 200 de dolari, acum Moldovagaz a prezentat 178 de dolari pentru mia de metri cubi. Din partea mea ar fi neprofesional să vorbesc despre o reducere cu 15%, 20% sau 25%. Cert este faptul că nu va fi redus cu 40 sau 50%”, a declarat şeful ANRE, Tudor Copaci, la şedinţa comisei parlamentare pentru economie, buget şi finanţe.



Şeful ANRE a fost întrebat de deputaţi cum are de gând să urmeze indicaţiile premierului Pavel Filip care a anunţat o reducere a tarifului cu până la 20 la sută.



„S-a referit la calculele prezentate de Ministerul Economiei. Noi am luat act de mesajul prim-ministrului şi ne facem datoria la rece”, a declarat Copaci.



Acesta a precizat că în viitorul apropiat vor fi organizate dezbateri publice pentru ajustarea tarifelor.



Precizăm că, la începutul lunii curente, Moldovagaz a depus o cerere la ANRE prin care solicită ca tariful mediu achitat de consumatorii finale pentru gazele naturale să fie revizuit în scădere cu 11 la sută. Astfel, tariful pentru gaz de la 5545 de lei pentru o mie de metri cubi de gaze achitat în prezent ar putea fi redus până la 4914 lei.



Anterior mai mulţi experţi în energetică că cetăţenii plătesc pentru gazul natural cu aproape 30 la sută mai mult decât ar trebui. Asta în condiţiile în care preţul de import din Rusia este în continuă scădere, iar ANRE nu a revizuit tarifele de doi ani.



Potrivit experţilor, suma pe care consumatorii o achită în plus către Moldovagaz se majorează în medie cu 85 de milioane de lei lunar.