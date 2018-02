Cât costă astăzi cel mai VALOROS brand al lumii

Sursa: jurnal.md/money.ro Foto: http://victoriabuzz.com 02.02.2018 08:53

Amazon este cel mai valoros brand al lumii, după ce a crescut cu 42% în ultimul an, până la valoarea de 150,8 miliarde dolari şi a trecut înaintea Apple şi Google, conform raportului Brand Finance Global 500 2018.



Amazon a devenit, dintr-un magazin online de cărţi, cea mai mare afacere online a lumii, atât ca valoare bursieră cât şi ca venituri –transformându-se într-un furnizor de infrastructură cloud şi un producător de electronice.



Recent a început să se extindă dincolo de domeniul digital, iar preluarea anul trecut a lanţului Whole Foods pentru 13,7 miliarde dolari a plasat brandul şi în comerţul fizic (“brick and mortar”).



Amazon este de asemenea prezent în transporturi/shipping, streaming de muzică şi video – iar analiştii speculează despre o posibilă achiziţie a unei bănci în 2018, notează Mediafax.



Apple păstrează locul secund în top, cu valoarea de brand crescând la 146,3 miliarde dolari, dar, după un declin de 27% anul trecut, viitorul brandului nu arată grozav.



Google a coborât de pe prima pe a treia poziţie, înregistrând o creştere mai lentă a valorii de brand cu 10%, până la 120,9 miliarde dolari.