Apple a raportat un profit record de 20 de miliarde de dolari în trei luni

Sursa: jurnal.md/Agerpres Foto: livetradingnews.com 02.02.2018 18:12

Grupul informatic american Apple a raportat joi un profit trimestrial record, chiar dacă a vândut mai puţine iPhone, transmite DPA.



În ultimele trei luni ale anului trecut, o perioadă crucială pentru că include sărbătorile de sfârşit de an, Apple a realizat un profit net record de 20,1 miliarde de dolari, depăşindu-şi precedentul profit trimestrial record de 18,4 miliarde de dolari stabilit în ultimul trimestru din 2015.



"Suntem încântaţi să anunţăm cel mai bun trimestru din istoria Apple, cu o creştere solidă care include cele mai mari venituri înregistrate vreodată de pe urma unui nou iPhone", a declarat directorul general de la Apple, Tim Cook.



Cu toate acestea, numărul de telefoane iPhone vândute în ultimele trei luni ale anului trecut, 77,3 milioane unităţi, a fost mai mic cu un milion comparativ cu perioada similară a lui 2016. O posibilă explicaţie ar putea fi aceea că modelul iPhone X a ajuns pe piaţă în luna noiembrie, în loc de luna septembrie cum s-a întâmplat cu precedentele noi modele.



În schimb, preţul mediu al unui telefon Apple a fost de aproximativ 796 dolari, comparativ cu 695 dolari în urmă cu un an. Acest cost mai mare a permis grupului Apple să genereze venituri mai mari cu 13% până la 88,3 miliarde de dolari, în pofida scăderii numărului de telefoane iPhone vândute.



Luna trecută, Apple a anunţat că va plăti un impozit de 38 de miliarde de dolari pentru repatrierea profiturilor realizate în străinătate şi de asemenea a promis că va crea peste 20.000 de locuri de muncă şi va deschide un nou campus în SUA, în cadrul unui plan de investiţii de 30 de miliarde de dolari pe cinci ani. Producătorul telefoanelor iPhone nu a precizat însă cât va repatria din cele 252,3 miliarde de dolari pe care le are depozitate peste hotare, cele mai mari fonduri deţinute vreodată de o companie americană.