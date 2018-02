Prima ţară europeană în care magazinele şi restaurantele nu mai acceptă plata în numerar

Sursa: jurnal.md Foto: Shutterstock 19.02.2018 12:21

În magazinele şi restaurantele din Suedia afişele care anunţă că nu sunt acceptate plăţile în numerar au devenit o imagine obişnuită, pe măsură ce tranzacţiile se mută în mediul online şi pe dispozitivele mobile, dar autorităţile sunt îngrijorate de ritmul rapid în care are loc acest transfer, relatează Bloomberg, citat de News.ro.



Autorităţile efectuează o analiză extinsă a legislaţiei bancare şi acordă o atenţie specială tendinţei de scădere a plăţilor în numerar, iar un raport interimar este aşteptat cel mai devreme în această vară.



”Dacă această tendinţă de dispariţie a numerarului are loc prea rapid, va fi dificil să menţinem infrastructura de operare a numerarului”, a declarat Mats Dillen, şeful comisiei parlamentare de evaluare a acestei probleme. Acesta a refuzat să ofere detalii referitoare la tipul de propuneri care ar putea fi incluse în raport.



Suedia este considerată ţara cu cel mai scăzut volum al tranzacţiilor în numerar din lume. Majoritatea sucursalelor bancare din ţară au renunţat să mai lucreze cu numerar. Multe magazine, muzee şi restaurante acceptă în prezent doar plăţi cu cardul sau prin dispozitive mobile. Există însă şi un dezavantaj, faptul că mulţi oameni, în special vârstnici, nu au acces la tehnologia digitală.



”Am putea intra pe o spirală negativă, care poate pune în pericol infrastructura pentru numerar. Analizăm cu atenţie acest tip de probleme”, a spus Dillen.



Anul trecut, valoarea numerarului aflat în circulaţie în Suedia a scăzut la cel mai redus nivel după 1990, fiind cu peste 40% sub un maxim atins în 2007. Declinul înregistrat în 2016 şi 2017 a fost cel mai mare înregistrat vreodată.



Potrivit unui studiu publicat luna trecută de Insight Intelligence, numai 25% dintre suedezi au efectuat plăţi în numerar cel puţin o dată pe săptămână, în scădere cu 63% faţă de acum patru ani. O proporţie de 36% dintre persoanele intervievate nu folosesc niciodată numerar, sau fac astfel de plăţi doar o dată sau de două ori pe an.



Banca centrală analizează dacă este nevoie de o formă oficială de monedă virtuală, o e-coroană. Propunerea finală nu este aşteptată înainte de sfârşitul anului viitor, dar ideea este că e-coroana ar funcţia ca o completare pentru numerar, nu ca un înlocuitor complet.



Guvernatorul băncii centrale, Riksbank, Stefan Ingves, a spus că Suedia ar trebui să ia în considerare obligarea băncilor de a oferi numerar clienţilor.