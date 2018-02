VIDEO

Plahotniuc Papers: Oligarhul şi-a ascuns averea în paradisul fiscal cipriot // INVESTIGAŢIE Jurnal TV

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 16.02.2018 07:02

Oligarhul Vladimir Plahotniuc, şeful Partidului Democrat, care are cei mai mulţi reprezentanţi în guvernarea de astăzi de la Chişinău, şi-a concentrat afacerile sale, de aici şi de peste hotare, în paradisul fiscal cipriot. Firmele, pe care controversatul afacerist nu le declara când ocupa funcţii de demnitate publică, dar despre care presa scrie de ani de zile că-i aparţin, se regăsesc pe lista de subsidiari într-o companie offshore, înregistrată în Cipru în anul 2011. Beneficiar final în acte este declarată soţia oligarhului - Oxana Childescu, prin intermediul unui altui offshore înregistrat în Noua Zeelandă.



În timp ce femeia este prezentată drept „ultima persoană de control”, Vladimir Plahotniuc apare ca parte afiliată a grupului. Aceste informaţii se conţin într-un raport cu privire la situaţia financiară consolidată pentru anul 2016 a companiilor din grupul Mavogan Holdings Limited. Jurnal TV a intrat în posesia acestui document, care conţine o listă a afacerilor controlate de familia Plahotniuc-Childescu.



Este vorba despre nouă firme din Republica Moldova - holdingul media General Media Group, agenţiile de publicitate Casa Media Plus şi Local Media, agenţia de modeling Angel-S, hotelurile Nobil şi Codru, Clubul de noapte Drive şi agenţiile de pază Argus-S, şi Argus Teh. Şi cinci companii ofshore din Olanda - OTIV Pime Holding, OTIV Prime Real Estate, OTIV Prime Media, OTIV Prime Hospitality şi OTIV Prime Services.



Toate împreună formează grupul de subsidiari al unui offshore înregistrat în Cipru în anul 2011 - Mavogan Holdings Limited. La rândul său, acesta este deţinut integral de compania mamă - Mavogan Overseas Investments Limited - un alt offshore, înregistrat tot în 2011, dar de această dată, în Noua Zeelandă. Beneficiar - Oxana Childescu.



Din acelaşi raport aflăm că pe lângă firmele enumerate mai sus, care făceau parte din grup la finele lui 2016, în anul următor, în 2017, în holdingul cipriot Mavogan au fost concentrate alte două companii din Republica Moldova. Este vorba despre Finpar Invest şi Gerex-Cons, deţinute prin intermediul unui alt offshore cipriot Asirapal Enterprises Limited. În raport se arată că Mavogan Holdings Limited a preluat această companie şi subsidiarele ei în urma unei decizii judecătoreşti.



Din prezentarea situaţiei financiare consolidate pentru anul 2016 rezultă că Mavogan Holdings Limited a deţinut şi acţiuni în Centrul comercial „Gemenii” din Chişinău. La începutul anului 2015 însă, offshore-ul cipriot le-a cedat.



Analizând informaţiile disponibile pe site-ul departamentului cipriot de înregistrare a firmelor şi a patrimoniului oficial, vedem că Mavogan Holdings şi offshorul asimilat în 2017, Asirapal Enterprises, sunt administrate din acelaşi birou de la etajul 3 al unei clădiri din oraşul Larnaca. Ambele offshore-uri au acelaşi secretariat. Este vorba despre o firmă cipriotă specializată în acordarea serviciilor juridice şi administrative. Întâmplător sau nu, o a treia companie înregistrată în paradisul fiscal cipriot, care este administrată din acelaşi cabinet şi de aceleaşi persoane, este Investar Investments Limited, care în ianuarie 2017 a cumpărat impunătorul palat de pe strada Timiş din Chişinău, castel atribuit oligarhului Vladimir Plahotniuc.



Investar Investments figurează drept singurul fondator al SRL-ului din Republica Moldova, Business Agreement, care, la rândul său, deţine luxoasa clădire. Firma cipriotă Argyrou & Associates face lucrările de secretariat pentru toate cele trei companii offshore cu interese comerciale în Republica Moldova, iar în cazul Mavogan Holdings a fost angajată şi pentru a forma directoratul. Pe site-ul său, compania scrie că prestează servicii corporative, consultanţă juridică şi administrativă, şi că adoptă „o gândire în afara standardelor”, pentru a rezolva problemele clienţilor săi.



„Oferim un spectru complet de servicii corporative şi fiduciare, inclusiv încorporarea unei companii cipriote sau a unei companii offshore din jurisdicţii precum Belize, Insulele Virgine Britanice, Bahamas sau altele. Facilităm planificarea pentru crearea structurilor de afaceri, transferul activelor din Cipru, sau în Cipru, şi toate celelalte aspecte ale planificării corporative”. Aceasta este informaţia de prezentare a companiei, plasată pe site-ul ei.



Serviciile fiduciare, pe care le oferă Argyrou & Associates, constau, la modul practic, în faptul că angajaţii săi preiau, în schimbul unei remunerări, anumite bunuri străine pe numele lor, pe care le gestionează în folosul persoanelor, care sunt realii proprietari ai acelor bunuri. În lumea afacerilor este o practică obişnuită, iar acestor persoane li se mai spune „nominali”. Ele figurează doar cu numele, doar de formă, şi servesc drept paravan pentru beneficiarii adevăraţi.



Mavogan Holdings a avut în ultimii ani mai mulţi directori nominali, care nu s-au reţinut în această postură mai mult de câteva luni, fiecare. Au fost schimbaţi cu regularitate. În schimb, cei de la Argyrou & Associates se menţin pe poziţie deja al doilea an, din martie 2016. Se pare că beneficiarul final este mulţumit de serviciile acestei companii, deoarece în vara lui 2017 a angajat-o şi pentru gestionarea offshore-ului părinte din Noua Zeelandă, Mavogan Overseas Investments Limited. Resursele online ale Ministerului businessului din această ţară oferă informaţii cu privire la modificările operate în structura firmelor înregistrate în jurisdicţia sa. 100 % din compania-mamă figurează pe Argyrou & Associates, ultimele modificări fiind operate în urmă cu jumătate de an. Anume atunci, fiduciarii de la această firmă îi înlocuiesc pe nominalii de serviciile, cărora beneficiarul s-a folosit anterior.



Argyrou & Associates este la rândul său un offshore, care îi are în consiliul de directori pe Rodoula şi Christos Konstantinou, un cuplu din Cipru. Într-o publicaţie cu profil juridic firma se lăuda anul trecut că unul dintre parteneri, Christos Konstantinou, a colaborat cu avocaţi din numeroase ţări, inclusiv Republica Moldova. Totodată, se spune că departamentul corporativ este condus de Rodoula Konstantinou, care a activat timp de mulţi ani pentru KPMG, o companie internaţională de audit.



Darea de seamă pentru 2016 cu privire la situaţia financiară consolidată a companiilor din Mavogan Holdings Limited, elaborată de managerii offshorului, adică Argyrou & Associates, în baza informaţiilor de la fiecare firmă în parte, conţine şi nota unor auditori care au fost angajaţi să verifice veridicitatea dării de seamă a nominalilor. Să vadă dacă nu s-au strecurat falsuri din cauza unor erori neintenţionate sau cu scopul de fraudare a datelor. Aceştia au raportat că nu au găsit neconcordanţe şi că declaraţiile managerilor corespund cu informaţiile contabile analizate. Este de menţionat însă că pentru acest raport de audit, asupra dării de seamă pregătite de Argyrou & Associates, a fost angajată anume firma în care a activat timp de mai mulţi ani unul dintre directorii actuali ai Argyrou & Associates, Rodoula Konstantinou. Rezultă că managerul a elaborat un raport, iar pentru a demonstra veridicitatea lui şi-a angajat foşti colegi. Acest detaliu trezeşte suspiciuni cu privire la independenţa auditorilor. Mai ales că în raportul prezentat, aceştia subliniază că independenţa lor faţă de grup este un criteriu de bază pentru obiectivitatea opiniei.



Aparent, mulţumirea beneficiarului faţă de fiduciarii, pe care în ultimii ani îi angajează să-i reprezinte interesele peste tot, are o altă explicaţie decât prosperitatea afacerilor. Asta pentru că managerii indică în raportul lor că situaţia financiară actuală a Mavogan Holdings Limitet nu poate fi considerată satisfăcătoare şi că este necesar de a depune efort pentru a reduce pierderile grupului de companii. Pentru a nu fi acuzaţi de încălcarea secretului comercial, nu vom prezenta cifre exacte cu privire la situaţia financiară indicate în raport. În plus, există dubii cu privire la veridicitatea lor.



În afară de suspiciunile privind independenţa auditorilor, din copiile documentelor analizate rezultă şi o neconcordanţă. Întregul capital al grupului la sfârşitul lui 2016 ar fi fost mai mic de 70 de milioane de euro. Am ales anume această cifră de referinţă pentru că în 2014, numai offshorul din Olanda OTIV Prime Holding, parte, după cum vedem, a Mavogan Holdings, deţinea active de peste 70 de milioane.



Amintim că în noiembrie 2014, justiţia din Olanda a pus sechestru pe ele în cadrul unui litigiu dintre Vladimir Plahotniuc şi doi cetăţeni moldoveni, care au obţinut azil politic în Germania - Victor Ţopa şi Viorel Ţopa. Prima instanţă i-a dat câştig oligarhului, iar sechestrul a fost ridicat. Cauza, însă, va fi examinată în apel. În raportul cu privire la situaţia financiară consolidată a Mavogan Holdings se precizează că dosarul va fi examinat pe 28 mai anul curent. Acum, potrivit dării de seamă a fiduciarilor de la Mavogan Holdings, activele pasibile sechestrului ar fi cu mult mai mici.



După 2014, firmele din offshorul cipriot indică o tendinţă constantă de descreştere a capitalului şi o creştere a pierderilor. Sume exorbitante sunt indicate, de exemplu, drept pierderi provenite din diferenţa de schimb valutar. În 2015, doar la acest capitol pierderile suportate de Mavogan Holdings ar fi constituit echivalentul a peste 130 de milioane de lei! Pentru comparaţie: întregul profit din afaceri, indicat de către Vladimir Plahotniuc în declaraţia sa de avere pentru 2014, reprezintă o sumă de patru ori mai mică decât pierderile declarate în 2015 de Mavogan Holdings numai la capitolul diferenţa de curs valutar.



Din informaţiile prezentate în raportul managerilor offshorului din Cipru merită să fie menţionat un alt detaliu. Una dintre băncile care deserveşte conturile companiei este Letonia ABLV Bank. Recent, Departamentul combatere a criminalităţii financiare din cadrul Trezoreriei Statelor Unite ale Americii a emis o notificare, în care afirmă că a ABLV Bank orchestrează scheme de spălare a banilor, obstrucţionează aplicarea legii şi desfăşoară activităţi legate de Coreea de Nord.



Poliţia financiară din Statele Unite propune ca băncii din Letonia să-i fie interzis accesul la sistemul financiar american, pentru că a instituţionalizat spălarea banilor drept pilon de afacere. În notificare se subliniază că banca din Letonia a facilitat tranzacţii pentru persoane corupte expuse politic şi a canalizat miliarde de dolari în corupţia publică şi proceduri de recuperare a activelor prin conturile unor firme-fantomă. Prin practicile adoptate, ABLV a devenit atractivă pentru grupuri de actori ilegali implicaţi în crima organizată, proliferarea armelor, corupţie şi evitarea sancţiunilor, constată Departamentul american de combatere a criminalităţii financiare.



Totodatyă, Letonia ABLV Bank este o instituţie prin conturile căreia au fost efectuate unele din tranzacţiile menţionate în raportul internaţional Kroll, cu privire la frauda bancară produsă în Republica Moldova în 2014. Acele tranzacţiei au avut drept scop final preluarea controlului în cele trei bănci de la noi, falimentate în consecinţă. În luna mai 2016, după ce a efectuat o inspecţie la această bancă, Comisia Financiară şi a Pieţei de Capital din Letonia i-a aplicat o amendă de peste 3 milioane de euro. Regulatorul a constatat că ABLV Bank a încălcat mai multe legi şi reguli în domeniul financiar bancar. Pe lângă plata amenzii de peste 3 milioane, instituţia a fost obligată să investească şase milioane şi jumătate de euro pentru a îmbunătăţi sistemul său de control intern. Se pare că aceste măsuri nu au fost suficiente pentru a extirpa practicile murdare din activitatea băncii, având în vedere constatările recente ale poliţiei americane financiare.



Subliniem faptul că firma internaţională de audit selectată de Mavogan Holdings Limited din Cipru este şi cea care a fost angajată în 2014 drept auditor extern de Victoriabank din Republica Moldova, o altă instituţie care, potrivit experţilor, ar fi controlată de Vladimir Plahotniuc. În raportul de Audit pentru 2015, reprezentanţii KPMG Moldova subliniază că beneficiarii efectivi de la Victoriabank ar putea fi alţii decât cei declaraţi, dar afirmă că nu au avut suficiente informaţii pentru a stabili cine sunt ei.



Oxana Childescu, cea care este declarată beneficiar al grupului de companii din lista Mavogan, nu are afaceri înregistrate pe numele său acasă. La Camera Înregistrării de Stat ea nu figurează nici ca fondator, nici ca administrator de business. Soţia oligarhului Plahotniuc locuieşte, împreună cu doi fii ai familiei, peste hotarele Republicii Moldova şi nu a fost de găsit pentru un eventual comentariu.



În schimb, Vladimir Plahotniuc figurează drept fondator a trei firme din Republica Moldova. Niciuna, însă, din lista de mai sus. În SRL-ul Prime Management, cu adresa juridică în Global Bussines Centru de pe strada Cantemir din Chişinău, unde este biroul principal al oligarhului, Plahotniuc îi are drept parteneri de afaceri pe finul său de cununie, Andrian Candu, actualul preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova, şi pe Cezara Salinski. Aceasta figurează şi în calitate de administrator al Prime Management, dar apare, pentru câteva luni din 2016, şi în calitate de director al ofshorului din Olanda OTIV Prime Holdings, încorporat în Mavogan Holdings din Cipru.



Celelalte două afaceri fondate oficial de Plahotniuc au fost create în aceeaşi zi din noiembrie 2015. Atunci intrau în vigoare unele modificări ale Codului Audiovizualului, prin care radiodifuzorii au fost obligaţi să declare cine sunt adevăraţii proprietari. Posturile de radio şi TV controlate de Plahotniuc funcţionau deja de ani de zile, iar când s-a văzut obligat să recunoască faptul că este beneficiarul lor, oligarhul a creat două firme-clonă. Una pentru posturile radio şi alta - pentru televiziuni. Vedem că în Republica Moldova există două companii cu aproximativ aceeaşi denumire - Radio Media Group, creată în 2012, având fondatorul în offshor, şi Radio Media Group Inc, creată de Plahotniuc în 2015, având acelaşi administrator şi acelaşi sediu pe strada Ghioceilor din Chişinău. La fel s-a procedat şi în cazul companiei deţinătoare a televiziunilor. Din 2010 există General Media Group, având în calitate de fondator OTIV Prime Media, iar din 2015 există şi clona General Media Group Corp, fondată de Plahotniuc şi înregistrată în acelaşi sediu de pe strada Ghioceilor.



Ca şi în cazul General Media Grup, şi alte firme moldoveneşti din grupul de companii înregistrate pe offshorul cipriot Mavogan Holdings Limited au clone. Unele au mai multe. Spre exemplu, Agenţia de publicitate Casa Media are cel puţin trei. Una fondată în 2007, alta - în 2010 şi a treia - în 2017. Sediile, aceleaşi. Sau pe Cantemir, sau pe Ghioceilor. Diferenţa constă în terminaţiile care apar în denumire - „Plus” sau ”Corp”. Şi agenţia de modeling Angel S, care există din 2004, are clonă fondată în 2017. Acelaşi sediu, acelaşi administrator. Diferă doar fondatorul şi apare cuvântul „Corporation” în denumire.



În raportul cu privire la situaţia financiară consolidată a Mavogan Holdings Limited se arată că atât Vladimir Plahotniuc, în persoană, cât şi firmele sale, sunt părţi afiliate ale grupului. În lista asociaţilor se regăsesc toate cele trei companii, în care oligarhul figurează oficial drept fondator - Prime Managemnet, General Media Group Corp şi Radio Media Group. Observăm că, astfel, se întâlnesc două dintre firmele-clone. General Media Group, cu care Plahotniuc nu ar avea, oficial, nicio legătură - ca parte a offshorului, iar General Media Group Corp, unde acesta îşi pune numele - ca parte afiliată.



În lista asociaţilor se regăseşte şi fundaţia prin intermediul căreia oligarhul pretinde că face acte de caritate - Edelweiss. Dar şi un alt offshor cipriot Finpar Victoria Limited. Companie, care a figurat o perioadă printre proprietarii Hotelului Codru, parte a holdingului Mavogan. Pe site-ul departamentului de înregistrare a firmelor şi a patrimoniului oficial din Cipru vedem că şi această companie îi are drept directori şi secretari pe fiduciarii de la Argyrou & Associates.



Alături de Plahotniuc şi firmele fondate oficial de el, în lista asociaţilor Mavogan Holdings apar alte două SRL-uri din Republica Moldova, Ştiri Media şi Real Radio, care au acelaşi sediu ca şi companiile media ale oligarhului, pe strada Ghioceilor 1, şi care au fost fondate aproape concomitent, în 2009.



Totodată, apare întreprinderea cu capital străin, Prime SRL, care, potrivit datelor de la Camera Înregistrării, are în prezent, în calitate de fondator,un offshor înregistrat în SUA, Media Resources LLC. Adresa juridică a companiei din Republica Moldova coincide cu adresa, pe care a activat unul dintre posturile de televiziune controlate de Plahotniuc, Prime TV, înainte ca oligarhul să-şi mute toate afacerile media în sediul de pe strada Ghioceilor. Este vorba despre clădirea ASITO din centrul Chişinăului. Iar offshorul american Media Resources LLC a figurat în trecut în calitate de vânzător al Agenţiei Angel-S, una dintre companiile încorporate în Mavogan Holdings. Drept intermediar al tranzacţiei a figurat Andrian Candu, preşedintele Parlamentului şi finul de cununie al lui Plahotniuc.



Tot ca afiliată este prezentată întreprinderea din Moldova Social Media, care figurează în registre drept lichidată. Această firmă a avut în calitate de fondator un offshor din Belize, Entertainment & Publicity Investment Limited. O companie care, la rândul său, potrivit informaţiilor de pe siteul autorităţii de înregistrare a companiilor din această ţară, nu mai este activă. Dar care în trecut a figurat ca fondator al Hotelului Nobil, parte componentă a Mavogan Holdings.



Ca parte afiliată a offshorului cipriot, Plahotniuc ar fi beneficiat de oarecare servicii contra plată din partea grupului, în valoare de 36 de mii de euro, în 2015, şi 34 de mii, în 2016. În lista asociaţilor pentru care au fost prestate servicii figurează şi fundaţia lui Plahotniuc, Edelweiss, dar şi Centrul comercial ”Gemenii”. În total, valoarea lucrărilor făcute de Mavogan Holdings pentru părţile afiliate s-a ridicat la 204 mii de euro, în 2015, şi la 175 de mii de euro, în 2016. Şi offshorul cipriot ar fi beneficiat de servicii din partea asociaţilor săi - în valoare de cinci milioane de euro, în 2015, şi peste opt milioane, în 2016. Grosul sumei merge către firma lui Plahotniuc, Prime Managemnet - aproape cinci milioane de euro, în 2015, şi alte patru milioane şi jumătate, în 2016. Servicii în valoare de trei milioane 462 de mii de euro ar fi fost acordate pentru Mavogan Holdings, în 2016, de o altă companie a şefului Partidului Democrat - General Media Group Corp.



La acelaşi capitol, „Tranzacţiile cu părţile afiliate”, vedem că la sfârşitul lui 2016, Plahotniuc ar fi avut datorii de 65 de mii de euro faţă de offshorul cipriot, iar compania sa General Media Group Corp - alte 296 de mii. În acelaşi timp, holdingul avea faţă de cele trei firme ale oligarhului obligaţii în valoare totală de peste... două milioane de euro!



În declaraţiile de avere depuse de către preşedintele Partidului Democrat în anii de deputăţie, acesta nu a inclus afacerile din offshor ale soţiei sale, aşa cum prevede actuala lege. Vladimir Plahotniuc nu a răspuns la telefon pentru a comenta subiectul.



Două cele mai răspândite motive pentru înregistrarea businessului în zone offshore sunt, pe de o parte, dorinţa de a evita, în mod legal, unele impozite în ţările de provenienţă a afacerilor şi, pe de alta, o posibilitate, şi de această dată legală, de a muşamaliza informaţia cu privire la valoarea reală a bunurilor şi la proprietarii adevăraţi. Nu întâmplător aceste companii sunt numite „firme-fantomă”. Avocaţi şi contabili precum cei de la Argyrou & Associates îşi ajută clienţii să exploateze la maximum toate beneficiile oferite de diferite jurisdicţii şi reduc la minimum posibilitatea să fie aflat acţionariatul real.



Vladimir Plahotniuc sau soţia sa, nu sunt singurii cetăţeni moldoveni, care au ales anume această companie pentru reprezentarea intereselor în offshore. Aceeaşi firmă gestionează afaceri înregistrate în paradisuri fiscale de către familia deputatului PD, Vladimir Andronachi, un apropiat de-al oligarhului.