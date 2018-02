Directorul BERD, aflat în vizită la Chişinău: „Sistemul bancar din Republica Moldova a fost capturat de un grup de persoane şi nu funcţiona pentru oamenii de rând”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 14.02.2018 17:11

În momentul producerii „jafului secolului”, sistemul bancar din Republica Moldova a fost capturat de un grup restrâns de persoane. Autorităţile de la Chişinău mai au de implementat acţiuni pentru a restabili încrederea în sistemul bancar, iar acţionarii netransparenţi trebuie să fie scoşi din sistem. Declaraţiile aparţin preşedintelui Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Suma Chakrabarti, aflat în vizită de lucru în ţara noastră. Jaful bancar a fost „o nereuşită a supravegherii din partea BNM”, a adăugat şi directorul regional al BERD pentru Europa de Sud-Est şi Caucaz, Francis Malige.



În cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Chişinău, oficialii BERD au declarat că printre direcţiile prioritare ale Strategiei băncii pentru Republica Moldova până în 2020 se numără restructurarea sectorului bancar, îmbunătăţirea securităţii energetice, susţinerea întreprinderilor private, promovarea comercializării utilităţilor publice şi îmbunătăţirea infrastructurii.



Directorii BERD s-au referit şi la frauda care a dus la faliment cele trei bănci din Republica Moldova, calificându-l drept un dezastru.



„A fost o perioadă neagră. Am venit în RM exact pentru a ne bucura de evoluţiile recente din sistemul bancar. Nu cunosc nicio ţară a cărei economii să funcţioneze fără un sistem bancar bine pus la punct. Sistemul bancar trebuie să lucreze pentru cei mulţi, nu pentru cei puţini. A fost capturat de câteva persoane şi nu funcţiona pentru oameni. În acest an, reformele din sistemul bancar trebuie să continue, iar BERD va susţine aceste reforme. Este foarte important ca sectorul bancar să servească cauzei din ţară, ca acţionarii netransparenţi să fie scoşi din sistem şi să fie înlocuiţi cu acţionarii care corespund criteriilor de onestitate şi transparenţă”, a declarat Suma Chakrabarti.



„Este o nereuşită a supravegherii din partea BNM. Este vorba despre faptul că la nivelul BNM, independenţa acesteia a fost una ineficientă. Este o nereuşită la nivelul guvernării instituţiei bancare. Este important pentru ca RM să implementeze acţiuni pentru a recupera aceşti bani. Este important ca acest lucru să nu se repete niciodată”, a spus şi Directorul regional al BERD pentru Europa de Sud-Est şi Caucaz, Francis Malige.



Oficialii BERD au atenţionat că, în continuare, este foarte important ca Republica Moldova să-şi respecte angajamentele luate în cadrul programului cu FMI, să implementeze reforme în sectorul financiar-bancar şi să creeze o agendă serioasă în ceea ce priveşte fortificarea mediului de afaceri.



Directorul BERD a apreciat în context decizia Băncii Transilvania de a achiziţiona un pachet de acţiuni la una din băncile din Republica Moldova.



„După 10 ani vedem revenirea unei bănci străine în sectorul bancar în RM. Salutăm cu mare bucurie achiziţia făcută de Banca Transilvania a pachetului majoritar de la Victoriabank. Este un pas major spre restabilirea şi modernizarea întregului sector. Sper că acest lucru va duce la reînceperea creditării de către BERD a operatorilor economici”, a spus Suma Chakrabarti, adăugând că sectorul bancar va fi unul dintre domeniile prioritare de investiţii ale BERD în Moldova.



Totodată, un accent sporit va fi pus pe implementarea proiectelor de infrastructură, dar şi pe situaţia întreprinderilor cu capital de stat, a adăugat şeful BERD.



„Putem să ne mândrim că am aprobat multe proiecte la Bord, dar impactul real este atunci când ele au o contribuţie în viaţa de zi cu zi a cetăţenilor. Agenda noastră va pune accent pe serviciile publice în Chişinău, dar şi în alte oraşe din ţară. Un lucru important pe care vom pune accent pe termen mediu sunt întreprinderile cu capital de stat. Cota parte a acestor întreprinderi este de 30% în PIB, iar primele zece companii de stat sunt companii care aduc pierderi. Asta înseamnă că deficitul bugetar este mai mare, iar cetăţenii sunt cei care au de pierdut. Pe termen mediu este în interesul fiecărui partener să vadă care aceste întreprinderi rămân în sectorul public şi care urmează să fie privatizate”, a mai spus Suma Chakrabarti.



Precizăm că BERD a anunţat astăzi că a numit-o pe Angela Sax în calitate de şefă a biroului său din Republica Moldova. Angela Sax îşi va prelua noul său post începând cu luna aprilie. Ea a fost prezentată astăzi autorităţilor de către preşedintele BERD, Suma Chakrabarti, în timpul vizitei sale la Chişinău.