Open Budget Index: Republica Moldova stă cel mai prost la capitolul participarea publicului în procesul bugetar

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 01.02.2018 19:15

Republica Moldova a fost inclusă pentru prima dată în clasamentul mondial al transparenţei bugetare. Studiul arată însă că ţara noastră mai are multe de făcut la capitolul deschidere în ceea ce priveşte cheltuirea banilor publici. De asemenea, stăm foarte prost la participarea publicului în procesul bugetar. Cu toate acestea, ministrul Finanţelor se arată optimist.



În cercetarea „Open Budget Index 2017” au fost incluse 115 ţări. Raportul măsoară transparenţa bugetară, puterea de supraveghere a instituţiilor legislative şi participarea publicului în procesul bugetar. Potrivit criteriului general de notare, Republica Moldova a obţinut 58 de puncte din 100 posibile.



„Linia de importantă care trece dintr-o grupă în alta ţările este 60 de puncte. Deci ţările care au mai mult de 60 de puncte sunt considerate ţări cu volum substanţial de deschidere a informaţiei. Între 40 şi 60 este volum limitat de informaţie”, a menţionat directorul de programe Expert Grup, Dumitru Budianschi.



În comparaţie cu alte state incluse în clasament, suntem la acelaşi nivel cu Turcia. Studiul mai arată că informaţii bugetare limitate sunt oferite şi în ţări din Africa precum Mozambic, Ghana ori Uganda. Aceeaşi situaţie e şi în Paraguay, Nicaragua, Columbia, Serbia, Pakistan, India, Afganistan, dar şi în Ucraina. România a obţinut un punctaj mult mai mare - 75 din 100. Republica Moldova stă cel mai prost la capitolul participarea publicului în procesul bugetar. Ţara noastră a reuşit să obţină doar 7 puncte din 100.



„Trebuie să îmbunătăţim calitatea informaţiei bugetare, să îmbunătăţim procesul de supraveghere bugetară din partea Curţii de Conturi şi a Parlamentului şi să îmbunătăţim participarea publicului în cadrul procesului bugetar”, a declarat Marko Gremer, şef-adjunct al secţiei Operaţiuni în cadrul delegaţiei UE.



Ministrul Finanţelor a găsit însă justificări: „Eu am convingerea că clasamentul următor va avea rezultate mult mai bune. De ce zic asta? Clasamentul a fost făcut în baza documentelor din 2016, dar 2016 a fost puternic afectat de criza politică a anilor precedenţi. Noi am intrat în 2016 fără un buget aprobat şi cu o criză politică de proporţii în ţară”.



Pe primele locuri în clasamentul „Open Budget Index” sunt: Noua Zeelandă, Africa de Sud, Suedia, Norvegia şi Georgia, iar la coadă se află Nigeria, Venezuela şi Yemen.