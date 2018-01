Drum reparat din bani publici până la poarta preşedintei raionului Făleşti

Drumul care duce la casa preşedintei raionului Făleşti, Iraida Bînzari, şi alte două străzi alăturate din acelaşi cartier au fost reparate vara trecută din banii Consiliului Raional Făleşti. În total au fost alocaţi peste 3 milioane de lei. Chiar dacă în zonă sunt şi alte străzi pline de gropi, au fost reparate anume acelea care duc spre sau trec pe lângă casa preşedintei. Iraida Bânzari spune că pentru repararea şi altor străzi nu au ajuns bani. Lucrările au fost executate de către firma unui consilier raional. Agentul economic a fost contractat în urma negocierilor directe, se arată într-o investigaţie realizată de Moldova Curată Analiza anexelor la bugetul raionului Făleşti pentru anii 2016 şi 2017 arată că străzile Plopilor, Botoşani şi Viitorului sunt singurele din oraşul Făleşti pentru care au fost alocaţi bani din bugetul raional. Restul sunt drumuri de legătură între localităţile raionului. Întrucât cele trei străzi sunt de importanţă locală, nu raională, banii ar fi trebuit să vină din bugetul primăriei, nu al raionului.Ca să înţelegem de ce anume strada pe care locuieşte preşedinta raionului, Viitorului, a fost selectată pentru reparaţie, am solicitat documente şi răspunsuri de la Consiliul Raional.Astfel, am aflat că „principalele criterii de selectare care au stat la baza alegerii străzilor sus-menţionate a fost starea avariată a îmbrăcămintei rutiere, adresările nenumărate din partea cetăţenilor şi adresările Autorităţilor Publice Locale de nivelul I privind acordarea ajutorului financiar la executarea unor lucrări de reparaţie a străzilor locale”.Primarul oraşului Făleşti, Vladimir Rusu, ne-a spus că solicitări oficiale de la locuitori referitoare la reparaţia celor trei străzi nu au fost depuse la Primărie, dar că „plângeri în general auzim frecvent, multe drumuri trebuie reparate”. „Nu, oficial nu s-au adresat la Primărie. Dar noi suntem bucuroşi că se mai face ceva. Probabil şi faptul că acolo locuieşte preşedinta raionului a avut un rol. Eu glumesc şi spun că dacă fiecare preşedinte şi primar şi-ar repara strada pe care locuieşte ar fi multe străzi făcute”, spune primarul Vladimir Rusu.Iraida Bânzari: „Lumea nu are decât să scrie la redacţie. S-au reparat drumurile din oraş care aveau strictă necesitate de această reparaţie”Solicitată la telefon, Iraida Bânzari a spus că de fapt, aceste solicitări de reparaţie anume a celor trei străzi au fost formulate la „întâlnirile cu locuitorii, cu cetăţenii”. „S-au reparat cele mai distruse străzi. Noi am mers pe formula asfaltării segmentului care cel mai mult era rupt de apă. Acolo era impracticabil. Aici drumul era impracticabil fiindcă toată apa anume vine pe drumul ăsta în vale. Acolo sus nu se mai putea intra în cartier. Adâncimea gropilor era de două ori înălţimea unui om”, a explicat preşedinta raionului. Strada Viitorului a fost reparată doar pe o porţiune de 350 de metri, în zona în care drumul trece pe lângă casa Iraidei Bânzari. La întrebarea de ce a fost ales anume acel sector de drum şi nu s-au făcut reparaţii şi în zona altor case, Iraida Bânzari a răspuns că pentru mai mult nu au ajuns bani.Prin acelaşi cartier trece strada Miron Costin, care, la fel, spălată de apele pluviale, este plină de gropi. „Nu era posibil pe toate odată să le facem”, a explicat preşedinta raionului faptul că acea stradă nu a nimerit în planul de reparaţii. „Lumea nu are decât să scrie la redacţie. S-au reparat drumuri în oraş unde a fost strictă necesitate de această reparaţie”, a adăugat funcţionara.Cea mai mare sumă alocată din bugetul raional pentru reparaţia drumurilor locale a fost destinată străzilor din cartierul preşedintei raionuluiÎn răspunsul pe care ni l-a oferit Consiliul Raional Făleşti se spune că în anii 2013-2016 din bugetul Consiliului, anume din veniturile obţinute de la plata taxei pentru exploatarea drumurilor, au fost reparate alte câteva porţiuni de străzi:Aşa cum reiese din datele prezentate, cea mai mare sumă, 3 milioane de lei, a fost alocată pentru repararea străzilor din cartierul Dacia, în care locuieşte Iraida Bânzari. Având în vedere că aceasta a intrat în funcţie la jumătatea anului 2015, când lucrările de reparaţie a străzilor M. Kogâlniceanu, Moldovei şi Al. Mateevici fuseseră deja planificate, putem deduce că străzile din cartierul Dacia sunt singurele trasee locale planificate pentru reparaţie pe parcursul mandatului actualei preşedinte.Din actele prime de la CR Făleşti am aflat că în anul 2016 a fost organizată o licitaţie pentru repararea drumurilor din acest cartier şi a câştigat SA „Magistrala”, al cărei administrator este, potrivit Camerei Înregistrării de Stat, Victor Zalevschi, consilier raional din partea Partidului Comuniştilor. În anul 2016 au fost efectuate lucrări de peste 2 milioane de lei. Reparaţia a fost stopată din cauza vremii şi a fost reluată în anul 2017. Atunci s-a constatat că este nevoie de lucrări suplimentare la acele străzi, iar pentru efectuarea lor nu a mai fost anunţat concurs de achiziţii, ci a fost contractat, în urma negocierilor directe, acelaşi agent economic, SA „Magistrala”. Ca urmare a suplimentării lucrărilor, suma a crescut la 3 139 740 de lei.L-am căutat pe Victor Zalevschi, care este şi fost primar al oraşului Făleşti, însă la sediul din Bălţi al firmei sale ni s-a spus că el se află în concediu şi nu poate fi contactat la telefonul mobil.De acum înainte CR Făleşti nu va mai aloca bani pentru repararea drumurilor localeDacă până acum Consiliul Raional şi-a permis să asfalteze drumuri locale, de acum încolo nu o a mai putea face. Asta ne-a spus Iraida Bânzari. Ea a făcut trimitere la două legi şi o hotărâre de Guvern emisă la 30 decembrie 2016, care prevăd că „mijloacele financiare alocate din contul fondului rutier se distribuie proporţional între Administraţia de Stat a Drumurilor şi autorităţile publice locale de nivelul I şi II”.„Până anul trecut banii care se cheltuiau pentru reparaţia drumurilor erau alocaţi prin Consiliul Raional. Acum este o divizare categorică. Vin bani cu destinaţe specială din Fondul Rutier de Stat pentru primării şi pentru Consiliul Raional. Respectiv noi nu mai putem să alocăm finanţare pentru reparaţia drumului din oraş. Nu avem dreptul să ne amestecăm în problemele Primăriei. Primăria singură hotărăşte cum cheltuieşte banii”, ne-a declarat preşedinta raionului Făleşti.Iraida Bânzari a devenit preşedintă a raionului Făleşti la 17 iulie 2015, fiind aleasă din partea Partidului Democrat. Anterior, potrivit CV-ului său de pe pagina Consiliului Raional, a fost, timp de 8 ani, vicepreşedintă a raionului. De profesie este istoric. A condus, timp de mai mulţi ani, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din oraşul Făleşti.