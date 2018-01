Guvernul a uitat de cei care s-au pensionat în 1999

Un cititor aldin municipiul Bălţi, Leonid Rotaru, a venit cu o rugăminte. Bărbatul i-a rugat pe reporteri să afle mai multe informaţii despre persoanele care s-au pensionat în 1999 nu au avut parte de nicio majorare şi nici nu au fost incluse în noua reformă a pensiilor. „Mă frământă o întrebare: De ce noi, cei care am ieşit la pensie în 1999, am fost uitaţi de Guvern? De ce pensia noastră a rămas aceeaşi, noi nu mai avem dreptul la viaţă?”, se întreabă Leonid Rotaru.De asemenea, bărbatul a solicitat să se afle câţi pensionari de vârsta sa sunt în republică şi ce pensii au. Am solicitat informaţii la Compania Naţională de Asigurări Sociale (CNAS), care ne-a comunicat că în 1999 s-au pensionat 131.039 de persoane, ce primesc lunar în medie câte 1.437 de lei. Peste 33.800 de persoane primesc pensie de dizabilitate – 1.258 de lei. Pensie de urmaş, în valoare de 787 de lei, ridică 379 de persoane.Reprezentanţii CNAS nu au putut să ne explice de ce nu au fost majorate pensiile celor pensionaţi în 1999, sugerându-ne să ne adresăm Guvernului. (Solicitarea a fost expediată Executivului).CNAS a anunţat că pentru 2018 mărimea medie a pensiei este de 1.527 de lei, în creştere cu 275 de lei faţă de anul trecut. Cele 20% nu permit însă pensionarilor să acopere coşul minim de consum care, potrivit Biroului Naţional de Statistică, este de 2.000 de lei.La începutul lui 2018, în R. Moldova au fost înregistraţi 716.000 de pensionari, dintre aceştia circa 94% vor beneficia de o majorare de 12%–13%, însă, ţinând cont de inflaţie, majorarea va fi de fapt de doar 7%–5%, circa 140 de lei, scrie mold-street.De o majorare de 20%–30% vor beneficia foştii angajaţi din aviaţia civilă, care vor ridica o pensie de circa 7.400 de lei, şi participanţii la lichidarea avariei de la Cernobîl, ce vor primi o pensie de peste 3.000 de lei.CNAS a uitat să includă în listă şi cei 281 de judecători, care vor avea o pensie de peste 17.000 de lei, cu peste 2.000 de lei mai mult decât în 2017.