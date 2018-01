Deutsche Bank va majora bonusurile pentru 2017 la peste 1 miliard de euro, chiar dacă a înregistrat pierderi pentru al treilea an

Deutsche Bank va majora bonusurile aferente anului 2017 la peste 1 miliard de euro, chiar dacă a înregistrat pierderi pentru al treilea an consecutiv, a relatat o publicaţie germană, citată de Reuters.



Informaţia a apărut pe fondul temerilor că un nou an cu bonusuri scăzute i-ar putea determina pe bancherii de investiţii să plece la bănci mai generoase, potrivit unor surse citate de săptămânalul Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.



Reprezentanţii Deutsche Bank au refuzat să comenteze.



În luna octombrie, o sursă a declarat Reuters că Deutsche Bank, care are dificultăţi să ţină pasul cu companiile financiare de pe Wall Street, va acorda bonusuri mai mari în 2017, dar că nivelul exact va depinde de rezultatele de la sfârşitul anului, ca şi de nivelul bonusurilor plătite de băncile concurente.



Revenirea la un nivel mai ridicat al bonusurilor ar fi o uşurare pentru bancherii de la Deutsche Bank, unde bonusurile cumulate au fost reduse de la 2,4 miliarde de euro în 2015 la aproximativ 500 de milioane de euro în 2016, în urma unei amenzi de mai multe miliarde de dolari care i-a fost impusă pentru vânzarea de obligaţiuni considerate toxice.



Deutsche Bank trebuie să fie precaută în privinţa bonusurilor pentru că agenţiile de evaluare financiară o urmăresc cu atenţie, iar acţionarii sunt nemulţumiţi de ritmul lent al redresării.



Banca a avertizat în această lună că evoluţia slabă a operaţiunilor de trading, activităţile scăzute ale clienţilor şi un impact negativ de 1,5 miliarde de euro provenit din reforma fiscală din Statele Unite vor genera o pierdere mică pe ansamblul anului 2017.



”Banca trebuie să dea nişte semnale pozitive pentru 2018, altfel va fi o problemă. Piaţa de capital este foarte nerăbdătoare. Până acum nu există vreo dovadă că strategia Deutsche Bank va conduce vreodată la succes”, a declarat Ingo Speich, manager de fonduri la Union Investment, publicaţiei germane.



Deutsche Bank, cea mai mare bancă din Germania, a anunţat în martie 2017 un plan de redresare care a inclus integrarea diviziei de retail Postbank cu propria sa bancă de condum, pentru reducerea costurilor, precum şi vânzarea parţială a diviziei de administrare a activelor.



O sursă a declarat sâmbătă, pentru Reuters, că Deutsche Bank vrea să listeze această divizie cât mai curâd posibil, posibil în martie sau aprilie.