Carburanţii, în trend de scumpire; Experţii economici califică mecanismul de stabilire a preţurilor drept unul opac şi vicios

Preţurile la carburanţi nu au cum să fie mai mici decât în prezent, iar tendinţa de majorare ar putea să continue, estimează observatorii economici. Actualul mecanism de stabilire a preţurilor, potrivit acestora, este unul netransparent şi vicios. Mai mult, consideră ei, actualul cadru legislativ legiferează înţelegerea de cartel şi favorizează operatorii mari. În perioada 2015–2017, produsele petroliere ar fi trebuit să aibă preţuri mult mai mici, însă, din cauza deprecierii leului, au rămas aceleaşi.Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a majorat din nou săptămâna curentă preţurile-plafon pentru comercializarea carburanţilor. Preţul la benzină a crescut cu 25 de bani, iar la motorină cu 19 bani. Astfel, preţul plafon pentru benzina cu cifra octanică 95 constituie 18 lei şi 47 de bani, iar pentru motorină – 16 lei şi 51 de bani. Acestea vor fi valabile în perioada 24 ianuarie – 6 februarie.Conform Legii privind piaţa produselor petroliere, preţurile-plafon au la bază patru componente principale: cotaţiile medii Platts pentru benzină; costurile de import, inclusiv cele de transport şi de asigurare; cota accizelor şi cota taxei pe valoarea adăugată aplicate în conformitate cu Codul Fiscal şi marja comercială specifică ce cuprinde valoarea cheltuielilor şi profitul companiilor petroliere. Această metodă de stabilire a preţurilor a intrat în vigoare la 31 martie 2016.Cele mai mari preţuri la carburanţi au fost înregistrate în perioada 2011 şi 2015, când barilul de petrol a atins limita maximă de 110 dolari. Cu toate acestea, în aceeaşi perioadă au fost atestate reduceri la preţul de import al carburanţilor în R. Moldova, însă acestea au fost mult mai neînsemnate la pompă. De exemplu, potrivit unui studiu al Institutului de Politici şi Reforme Europene, în perioada iulie – decembrie 2014, pe piaţa autohtonă au fost înregistrate următoarele evoluţii ale preţurilor: la benzină – preţul de import s-a redus cu 32,1%, iar preţul la pompă s-a ieftinit cu 5,4%; la motorină, preţul de import a scăzut cu 22,1%, iar preţul la pompă – doar cu 6,1%; la gazul lichefiat: importul s-a ieftinit cu 22,7%, preţul la pompă s-a majorat cu 6,3%.Acelaşi studiu arăta că, pe de o parte, modificările legislative din 2015 avantajează consumatorii din două aspecte: 1) există o relaţie directă între preţul la pompă şi cotaţiile la bursă, iar acestea sunt mai mici decât preţul real de procurare oferit de rafinării. Pe de altă parte, acest cadru legal lichidează concurenţa dintre operatori şi legiferează înţelegerea de cartel.Legea obligă operatorii să alinieze preţurile la plafonul stabilit de ANRE în condiţiile în care, lucru evident, agenţii economici au cheltuieli diferite în funcţie de volumul de combustibil comercializat, stocuri, amortizarea investiţiilor, logistică, taxe locale, ratele dobânzii la credite, precum şi alţi parametri.Acelaşi studiu sublinia că în majoritatea statelor dezvoltate piaţa produselor petroliere este liberalizată, iar formarea preţurilor are la bază concurenţa şi structura costurilor. Prevenirea abuzurilor din partea companiilor petroliere este trecută în competenţa Consiliului Concurenţei.La peste un an de la adoptarea noului cadru legislativ, experţii în domeniul energetic semnalează că această metodă de stabilire a preţurilor este una opacă şi vicioasă. „Aceste preţuri-plafon sunt o mare prostie. Metoda are la bază cotaţiile la benzină-motorină publicate de PLATT’S, iar abonamentul anual costă 70.000 de dolari. Prin urmare, noi nu ştim dacă plafoanele stabilite de ANRE sunt corecte”, ne-a declarat observatorul energetic Sergiu Tofilat.Solicitat să comenteze evoluţia preţurilor la carburanţi, observatorul economic Veaceslav Ioniţă a semnalat că, în 2015 şi 2016, preţul barilului de petrol a coborât la media 44 de dolari. Acest fapt, a subliniat el, a avut un impact important asupra preţurilor de desfacere a produselor petroliere importate, asupra gazului şi energiei electrice. „Toate trei s-au ieftinit, însă cetăţenii R. Moldova nu au simţit aceste reduceri pentru că în aceeaşi perioadă a avut loc deprecierea leului. Preţul s-a ieftinit în dolari, dar nu şi în lei, de aceea ANRE nu a revizuit tarifele”, a subliniat observatorul.În ce priveşte preţurile la carburanţi, Ioniţă a afirmat că sistemul actual de reglementare a preţurilor este unul vicios deoarece contravine politicii Consiliului Concurenţei. „Preţul la carburanţi nu trebuie să fie reglementat de ANRE, ci supravegheat de Consiliul Concurenţei, care interzice orice înţelegere de cartel. Astfel, în loc să dăm Consiliului Concurenţei instrumentele şi pârghiile necesare, noi, prin intermediul ANRE, am creat un cartel care funcţionează legal”, a menţionat el.În privinţa prognozelor, observatorul a menţionat că asistăm la o uşoară majorare şi speră că nu va fi dramatică şi mare. „Cu certitudine, tendinţa de scădere nu se manifestă. Vom asista în continuare la o uşoară majorare a preţurilor”, a estimat el.