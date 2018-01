Contracte cu statul „reciclate” de firma condusă de soţul deputatei Valentina Buliga

Timp de un un an, firma ”Ecostat” SRL condusă de Alexei Buliga, soţul deputatei democrate Valentina Buliga, a câştigat şapte contracte de achiziţii publice în valoare de un milion 425 de mii de lei. Firma s-a angajat să colecteze, să transporte şi să neutralizeze deşeurile medicale din cinci spitale din ţară, se arată într-o investigaţie publicată de Moldova Curată Firma ”Ecostat” SRL a fost fondată în luna martie 2015 de către Leonid Negru şi Radu Baltag, ultimul fiind şi administratorul afacerii timp de un an şi jumătate. În luna octombrie 2016, s-a schimbat administratorul, astfel că la conducerea firmei a venit Alexei Buliga. Firma activează în domenii de activitate precum colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor medicale, dar prestează şi servicii de decontaminare.Potrivit portalului Agenţiei Achiziţii Publice, de la înfiinţare şi până în luna octombrie 2016, această firmă nu câştigase nici un contract de achiziţii cu vreo instituţie publică.Concursurile de achiziţii au început să fie câştigate la doar o lună de la venirea lui Alexei Buliga în funcţia de administrator. Astfel că în luna noiembrie 2016, firma ”Ecostat” deja a câştigat primul concurs. Rezultatul - un contract în valoare de 180 de mii de lei încheiat cu Spitalul Raional Hânceşti. Peste trei luni firma a mai încheiat un contract cu acelaşi spital. De data aceasta, firma condusă de Alexei Buliga a beneficiat de un contract în valoare de 202 mii de lei.Două contracte de achiziţii în valoare totală de 148 de mii de lei au fost încheiate cu Spitalul Dermatologie şi Maladii Comunicabile.Încă trei contracte de achiziţii au fost câştigate anul trecut cu alte trei instituţii medicale din ţară: Centrul Naţional de Transfuzie a Sângelui, Spitalul Clinic Municipal Bălţi şi Institutul Mamei şi Copilului din capitală. Contractul cu ultima instituţie a fost de jumătate de milion de lei.Din declaraţia de avere şi interese personale pentru anul 2016 a deputatei Valentina Buliga vedem că de la administrarea firmei soţul său a ridicat în anul 2016 un salariu de peste 16 mii de lei, acesta fiind onorariul său pentru trei luni. La adresa juridică a firmei ”Ecostat” SRL, situată pe strada Alexandru Puşkin din capitală, nu este înregistrat nici un număr de telefon ca să putem lua legătura cu domnul Alexei Buliga. Am întrebat-o pe deputata cum a ajuns soţul ei la această firmă. Valentina Buliga a răspuns că soţul său nu a avut de lucru aproape un an, iar pe la sfârşitul anului 2016 s-a angajat la firma ”Ecostat”, fiind acolo şi în poziţia de şofer, dar şi administrator.Averea familiei Buliga între anii 2008-2016Tot în anul 2016, soţul Valentinei Buliga a mai obţinut un venit salarial de peste 28 de mii de lei de la firmele ”Drancor” SRL, cu activitate în domeniul producerii îngheţatei, şi de la Societatea pe Acţiuni Gedeon Richter, care include o reţea de farmacii. În proprietatea familiei Buliga se află şi cote de participare în cadrul companiilor “Valex-Farm” S.R.L. (70%) şi “Cascor” S.R.L. (10%), însă nu este indicat venitul obţinut din deţinerea cotelor-părţi.Pe lângă venitul de circa 139 de mii de lei obţinut de Valentina Buliga de la Parlament, deputata a mai indicat în declaraţia de avere şi interese personale peste 17 mii de lei în calitate de lector la Universitatea de Medicină ”Nicolae Testimiţeanu”. Totodată, familia Buliga şi-a întregit veniturile şi cu 5000 de euro, proveniţi dintr-o donaţie. Deputata a precizat pentru Moldova Curată că fiica le-a donat această sumă.Familia Buliga are în proprietate un apartament de circa 90 de metri pătraţi, o vilă de circa 84 m. p., situată în oraşul Codru din municipiul Chişinău, dar şi o construcţie accesorie de 23 de m. p. Anul trecut Valentina Buliga a devenit moştenitoarea casei părinteşti şi a unei clădiri accesorii, dar şi a patru terenuri în satul său de baştină.Familia Buliga mai deţine două autoturisme, unul de model Volkwagen Pasat în valoare de 9 mii de euro şi unul Hyundai Santa Fe, care a fost cumpărat nou în anul când aceasta a devenit deputată, cu circa 31 de mii de euro.Maşină de model Hyundai Santa Fe, fabricată în anul 2014În declaraţia de avere a deputatei sunt indicate trei credite: două în valoare totală de 380 de mii de lei şi altul de 10 mii de euro.Valentina Buliga este vicepreşedinta Partidului Democrat din Moldova, preşedinta Organizaţiei Femeilor Democrate din Moldova, iar în Legislativ este preşedinta Comisiei politică externă şi integrare europeană.