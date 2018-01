China rămâne cea mai mare piaţă auto din lume, pentru al nouălea an consecutiv

China este cea mai mare piaţă auto din lume, pentru al nouălea an consecutiv, după ce vânzările auto în statul asiatic au urcat cu 3% anul trecut, la 28,88 milioane de vehicule, a anunţat portalul chinez de ştiri People, transmite site-ul gbtimes.com.



În 2017, au fost vândute pe piaţa chineză 777.000 de vehicule electrice (EV), un avans de 53% faţă de 2016, arată datele publicate de Asociaţia Producătorilor Auto din China (CAAM).



Majorarea vine pe fondul subvenţiilor masive acordate de Guvernul de la Beijing, care au ajuns anul trecut până la 100.000 de yuani (15.000 de dolari) per vehicul. Totuşi, până în 2020 se va renunţa la subvenţii, a anunţat recent agenţia chineză de presă Xinhua.



În decembrie, livrările de vehicule în China au înregistrat luna trecută un avans anual de 0,1%, la 3,06 milioane de unităţi, a şaptea lună de creştere consecutivă. Luna trecută, au fost vândute pe piaţa chineză 163.000 de vehicule electrice (EV), un avans de 56,8% faţă de decembrie 2016.



Asociaţia Producătorilor Auto din China se aşteaptă în acest an la o expansiune de aproximativ 3% a livrărilor în statul asiatic.