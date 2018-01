Preţurile petrolului au început anul 2018 în creştere

Sursa: jurnal.md Foto: yourmoney.com 02.01.2018 12:06

Preţurile petrolului au început tranzacţiile în noul an în creştere, după ce în 2017 au înregistrat o evoluţie pozitivă pentru al doilea an consecutiv, avansul fiind susţinut de stagnarea activităţilor de exploatare din Statele Unite şi de protestele anti-guvernamentale din Iran, transmite Bloomberg.



Contractele futures pentru ţiţei au urcat cu 0,4% la New York, după un avans de 3,3% consemnat săptămâna trecută. Producătorii americani au menţinut numărul platformelor extractive la 747, a anunţat vineri compania de servicii industriale Baker Hughes, informează News.ro.



În Iran, protestele anti-guvernamentale declanşate joi în oraşul Mashhad, din nord-estul ţării, care iniţial au avut motivaţie economică, s-au extins pentru a include nemulţumiri împotriva liderilor religioşi şi a forţelor de securitate. Protestatarii s-au ciocnit cu forţele de ordine, iar numărul victimelor a crescut.



Iranul este al treilea mare producător de petrol membru al OPEC. Preţurile petrolului şi-au continuat redresarea anul trecut, de la un minim atins în urmă cu mai mult de doi ani, datorită unui acord convenit de statele membre ale OPEC şi alţi producători din afara organizaţiei, între care şi Rusia, pentru reducerea livrărilor.



Cotaţia petrolului american West Texas Intermediate, cu livrare în februarie, a urcat cu 24 de cenţi, la 60,66 dolari pe baril. Volumul tranzacţiilor a fost cu circa 13% mai ridicat faţă de media ultimelor 100 de zile. Preţul a urcat vineri cu 58 de cenţi, la 60,42 dolari pe baril, încheind anul în creştere cu peste 12%.



Preţul petrolului Brent, de referinţă la bursa din Londra, cu livrare în martie, a crescut cu 32 de cenţi, respectiv cu 0,5%, la 67,19 dolari pe baril. Contractele cu termen pe o lună pentru petrolul Brent au avansat cu circa 18% în 2017, înregistrând o evoluţie ascendentă pentru al doilea an consecutiv.