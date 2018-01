Moldovenii plătesc pentru gazele naturale cu aproape 30 la sută mai mult decât ar trebui // EXPERŢI

Locuitorii Republicii Moldova plătesc pentru gazele naturale cu aproape 30 la sută mai mult decât ar trebui. Preţul de import este în continuă scădere, dar ANRE nu a revizuit tarifele de doi ani. În această perioadă, consumatorii au achitat în plus aproximativ 1,5 miliarde de lei, iar această plată în avans trebuie scăzută imediat. Sunt concluziile unui grup de experţi în domeniu, care a organizat astăzi o conferinţă de presă.



Suma pe care consumatorii o achită în plus către MoldovaGaz se majorează în medie cu 85 de milioane de lei lunar, până când va fi aprobat un nou tarif. Motivul este unul banal, spun experţii în energetică.



La indicaţia Partidului Democrat, ANRE ar menţine tariful şi i-ar obliga pe consumatori să plătească mai mult, pentru ca în toamnă, în ajunul alegerilor parlamentare, să aprobe o reducere de preţ. Experţii spun că, în ultimii doi ani, preţul de import al gazelor naturale din Rusia a scăzut considerabil.



În afară de asta, şi dolarul american, valută în care este achitat gazul către Gazprom, s-a depreciat simţitor faţă de leul moldovenesc. Astfel, dacă tariful pentru gaz va fi redus abia în octombrie, până atunci consumatorii vor plăti încă vreo 800 de milioane de lei suplimentar.



Mai mult, specialiştii spun că ANRE trebuia să revizuiască tariful pentru gaze încă acum jumătate de an. Asta deoarece în lege e scris expres că instituţia trebuie să intervină atunci când devierile tarifare depăşesc pragul de cinci la sută din preţul calculat.



Experţii mai spun că preţul umflat pentru gaze, pe care îl achităm de doi ani, deja a acoperit devierile negative anterioare, astfel că cetăţenii n-ar trebui să fie forţaţi să achite pierderile acumulate în trecut. Totodată, reducerea acestor tarife ar trebui să le influenţeze şi pe cele pentru energia electrică, în sensul micşorării lor.



Reprezentanţii ANRE şi ofiţerul de presă al PD nu au fost de găsit pentru comentarii.