Două mari companii de pe piaţa gazelor lichefiate din RM au fost cumpărate de persoane afiliate conducerii Partidului Socialiştilor

Două mari companii de pe piaţa gazelor lichefiate din Republica Moldova au fost cumpărate, acum trei luni, de persoane afiliate conducerii Partidului Socialiştilor. Preluarea afacerilor cu gaz lichefiat a avut loc în perioada când activitatea celor două companii era sub lupa Consiliului Concurenţei, acestea fiind bănuite de trucarea unei licitaţii publice în valoare de circa 4 milioane de lei, se arată într-o investigaţie RISE Moldova Noii proprietari declară că nu au ştiut despre investigaţia Consiliului Concurenţei. „Noi de abia am cumpărat această companie. Trebuie să ne clarificăm care este situaţia şi apoi vom decide…”La mijlocul lunii decembrie 2017, Consiliul Concurenţei (CC) a anunţat public că a finalizat investigaţia privind încălcarea legislaţiei concurenţiale de către companiile Dominic SRL şi Comerţ-Gaz SRL. Consiliul a constatat că acestea au încheiat un acord anticoncurenţial orizontal de tip cartel dur, participând cu oferte trucate la o licitaţie publică organizată de Regia Autosalubritate din Chişinău în ianuarie 2016.La finele lunii septembrie 2017, în perioada când CC încă îşi defăşura investigaţia, firma Dominic SRL, unul dintre cei mai importanţi jucători pe piaţa gazului lichefiat din Republica Moldova, a fost preluată de Irina Dolinţă, fiica deputatei socialiste Alla Dolinţă şi membră a Comitetului Executiv Politic al Partidului Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM).Tranzacţia nu s-a făcut direct, ci prin intermediul Combar-Plus SRL, companie pe care, oficial, Irina Dolinţă a cumpărat-o de la Unitrees Investments, un offshore cipriot reprezentat de tatăl său, Igor Dolinţă. Exact după aceeaşi schemă tânăra a preluat anterior şi Vesma-Teh SRL, o altă companie a familiei Dolinţă de la care PSRM închiriază sediul său central din Chişinău.Fostul proprietar al Dominic SRL, businessmanul Vladimir Frenc, şi-a cedat afacerea în schimbul a trei milioane de lei, sumă care coincide cu capitalul social al firmei.Însă contractul de vânzare-cumpărare nu l-a semnat el, ci fiica sa, Angela Golovanova. Curios este că Dominic SRL a fost fondată în 1994 de către soţul Angelei Golovanova, Serghei, pe când compania avea denumirea de GIC SRL. Un an mai târziu, acesta a vândut-o lui Vladimir Frenc.Chiar dacă Frenc şi-a cedat afacerea, aceasta a rămas, oarecum, tot în anturajul familiei sale. Şi asta pentru că Irina Dolinţă, noul proprietar oficial al Dominic SRL, este prietena nepotului său, Serghei Golovanov jr.În aceeaşi perioadă când familia Dolinţă a preluat Dominic SRL, s-a schimbat şi proprietarul Comerţ-Gaz SRL, cealaltă firmă investigată de CC.Astfel, în octombrie 2017, noul proprietar al Comerţ-Gaz devine Djemma Rotari, membră a Comisiei de control a PSRM şi veche parteneră de afacere a familiei Dolinţă.În paralel, Rotari figurează ca asociat unic şi la Barcom SRL, firmă fondată de capul familiei Dolinţă, Igor, de la care a preluat-o în 2011.Firma Comerţ-Gaz a fost fondată în 2004 de Leonid Darii. Doi ani mai târziu proprietar al firmei devine compania Transgaz SRL, iar în martie 2011 este preluată de Dominic SRL, ca peste două luni să ajungă în proprietatea Larisei Botnari. Până în iunie 2011, Botnari a fost asociată cu Vladimir Frenc la Dominic SRL.Comerţ-Gaz este o companie de mărime mijlocie cu licenţă doar pentru comerţul cu amănuntul al gazului lichefiat şi deţine şapte staţii de alimentare cu propan-butan.RISE Moldova a încercat să ia legătura cu Irina Dolinţă, dar la numerele de telefon ale conducerii Dominic SRL a răspuns tatăl acesteia. El a declarat că exercită în prezent funcţia de administrator al companiei şi că fostul proprietar nu i-a informat despre investigaţia în domeniul concurenţei. Djemma Rotari, cea care a preluat Comerţ-Gaz, a refuzat să se pronunţe pe marginea subiectului.