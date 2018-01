UE a înregistrat un excedent al balanţei comerciale de opt miliarde de euro

Sursa: jurnal.md/Agerpres Foto: gibraltarolivepress.com 15.01.2018 18:36

Uniunea Europeană a înregistrat, în noiembrie, un excedent al balanţei comerciale de opt miliarde de euro, în creştere faţă de un plus de 5,5 miliarde de euro în perioada similară din 2016, potrivit unei estimări preliminare publicate luni de Oficiul European de Statistică Eurostat, transmite Reuters.



În noiembrie, exporturile UE s-au situat la 167,2 miliarde de euro, în creştere cu 6,8% faţă de 156,6 miliarde euro în perioada similară din 2016, în timp ce importurile UE au urcat cu 5,4%, până la 159,2 miliarde de euro. În schimb, zona euro a înregistrat în noiembrie un excedent al balanţei comerciale de 26,3 miliarde de euro, faţă de un plus de 23,8 miliarde de euro în aceeaşi perioadă din 2016.



În primele 11 luni din acest an, UE a înregistrat un excedent al balanţei comerciale de 12,1 miliarde de euro, faţă de un surplus de 11,3 miliarde de euro în perioada ianuarie-noiembrie 2016, în timp ce zona euro a raportat un excedent de 213,1 miliarde de euro, de la un plus de 237,7 miliarde de euro.



UE şi-a extins legăturile comerciale cu toţi partenerii săi comerciali principali în primele 11 luni din acest an, exporturile spre SUA şi China înregistrând un avans de 3,2% şi, respectiv, 18,4%, în timp ce importurile au urcat cu 2,3% şi, respectiv, 8,5%. Cea mai importantă creştere a fost pe relaţia cu Rusia, care a devenit a patra principală sursă de importuri a UE, în urma Elveţiei.



În pofida sancţiunilor occidentale impuse Moscovei după anexarea Crimeii în 2014, exporturile UE către Rusia au urcat cu 20,2% în perioada ianuarie-noiembrie 2017, în timp ce importurile (în special ţiţei şi gaze naturale) au urcat cu 23,4%. Ca rezultat, în primele 11 luni din acest an deficitul comercial al UE cu Rusia s-a extins la 52,2 miliarde de euro, de la 40,5 miliarde de euro în perioada similară din 2016.



În ceea ce priveşte România, datele Eurostat arată că în primele 11 luni din acest an exporturile au crescut cu 9%, până la 58,1 miliarde de euro, în timp ce importurile au urcat cu 12%, la 69,4 miliarde de euro. În aceste condiţii, deficitul balanţei comerciale a României s-a situat la 11,3 miliarde de euro, comparativ cu 8,8 miliarde de euro în perioada similară din 2016.