Alimentele se scumpesc la nivel mondial: Preţurile produselor lactate au crescut cel mai mult anul trecut

Cererea solidă este aşteptată să susţină creşterea preţurilor alimentelor la nivel mondial în acest an, deşi situaţia politică din ţările producătoare de petrol şi negocierile din sectorul comerţului internaţional ar putea aduce un plus de volatilitate, potrivit unui economist al Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) din cadrul ONU.



Preţurile alimentelor au crescut cu 8,2% la nivel mondial în 2017 faţă de anul anterior, atingând cea mai ridicată va­loare anuală din 2014 încoace, relevă indicele FAO. Indi­cele a afişat o medie de 174,6 puncte pentru 2017, cea mai ridi­cată din 2014, deşi la nivelul lunii decembrie înregistrase un declin de 3,3 puncte în raport cu luna noiembrie, potrivit.



Anul trecut, cu excepţia zahărului, toate produsele alimentare de bază au înregistrat creşteri. În timp ce o creştere puternică la nivel mondial a preţului untului a marcat anul, cel mai semnificativ avans a fost înregistrat de produsele lactate, de 31,5% în raport cu 2016.



În decembrie, acestea au consemnat un declin de 9,7% pe fondul cantităţilor importante destinate exportului.



Indicele FAO pentru preţurile uleiurilor vegetale a încheiat anul în creştere cu 3% comparativ cu media din 2016. Cât priveşte cerealele, acesta a consemnat o creştere medie de 3,2% faţă de 2016, dar a rămas cu 37% sub vârful atins în 2017.



Pentru zahăr, preţurile s-au aflat în scădere cu 11,2% în medie în raport cu 2016, în mare măsură graţie recoltei excepţionale din Brazilia, principal producător la scară mondială. În Europa, eliminarea cotelor a susţinut de asemenea creşterea producţiei. În decembrie, indicele preţurilor zahărului scăzuse cu 4,1% faţă de noiembrie pe fondul estimărilor privind excedente semnificative pentru anul următor, scrie Le Figaro.



Pe pieţele internaţionale, alimentele sunt în continuare cu 24% mai ieftine comparativ cu maximul record atins în 2011, iar oferta multor materii prime din cadrul indicelui cerealelor, produselor lactate, cărnii şi zahărului se menţine la un nivel ridicat, potrivit Reuters.



„Nu există niciun motiv să credem că cererea va slăbi, astfel încât creşterile vor continua“, susţine Abdolreza Abbassian, senior economist în cadrul FAO.



Nesiguranţa de pe pieţe de anul trecut cu privire la probleme ca renegocierea NAFTA nu a dispărut încă, mai arată Abbassian.



„Cred că în 2018 ne vom confrunta cu adevăratele consecinţe a unor astfel de probleme. Cred că vom avea parte de o oarecare creştere a nesiguranţei, volatilităţii şi imprevizibilităţii“.