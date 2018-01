Unde au dispărut miliardele din buget? De două luni nu se achită indemnizaţii pentru copiii tutelaţi

Update:

În mai multe raioane din nordul Republicii Moldova de câteva luni nu se achită îndemnizaţiile pentru copiii aflaţi sub tutelă. Totodată în această situaţie se află şi unii copii orfani.De câteva zile Fiscul şi Vama raportează despre succese remarcabile şi venituri record acumulate în anul 2017 la Bugetul de stat. „Veniturile administrate de Serviciul Fiscal de Stat la Bugetul public naţional în anul 2017 au crescut, comparativ cu perioada similară a anului 2016, cu 18,4% ... până la 32,7 miliarde lei, ceea ce constituie o creştere cu 5,1 miliarde lei faţă de anul precedent", se arată într-un comunicat la Fiscului. Şi Vama anunţă că a colectat la bugetul de stat venituri de 20,37 miliarde lei, în creştere cu 2,9 miliarde lei (+ 16,6%) mai mult faţă de anul 2016.Totodată, Parlamentul se laudă că a votat sute de legi şi hotărâri care vor aduce prosperitate oamenilor. În acelaşi timp se constată că zeci de copii orfani sau aflaţi sub tutelă din mai multe raioane nu au primit nici măcar îndeminizaţiile de la stat. În raionul Edineţ e vorba de peste 60 de copii.Îndemnizaţia lunară pentru ei este de 800 de lei, respectiv ar fi vorba de câteva zeci de mii de lei necesari pentru a soluţiona problema. O nimica toată pentru veniturile-record anunţate cu surle şi trâmbiţe de Guvern. Despre acest caz jurnaliştii de la Mold-Street au fost sesizaţi de părinţi din câteva localităţi din raionul Edineţ, care susţin că deja de trei luni nu se achită îndemnizaţiile pentru copii aflaţi sub tutelă.„Înainte banii îi primeam cu regularitate, dar din octombrie 2017 nu am mai primit niciun ban. Tot ne zic că în următoarea lună ne vor da toţi banii, dar au trecut trei luni şi ne temem că nu vom mai primi deloc îndemnizaţiile”, ne-a spus o mamă.Vladimir Hristecu, şeful Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Edineţ recunoaşte că există o astfel de problemă, dar spune că de fapt nu s-au plătit îndemnizaţiile pentru două luni.„Avem restanţe de două luni la plata acestor îndeminizaţii, dar aceasta nu e din vina noastră. Nu vin banii de la Chişinău. Au fost mai multe schimbări şi reorganizări la diverse structuri centrale. De exemplu, a fost lichidată Trezoreria Teritorială Edineţ şi acum ne deserveşte cea din Bălţi”, explică funcţionarul.O situaţie aproape similară se atestă şi în raionul Râşcani. La Ocniţa însă funcţionarii spun că totul e în regulă. Am sunat la ce a mai rămas din Trezoreria Teritorială Edineţ, dar şi la Trezoreria Teritorială Bălţi. La telefoanele indicate nu răspunde însă nimeni.Angela Voronin, şefa Trezoriei de stat s-a arătat revoltată de faptul că cineva acuză instituţia că nu şi-ar îndeplini obligaţiile. „Nu este adevărat! Nu există nicio restanţă. Am transferat toţi banii!", a răspuns tăios funcţionara.Atunci unde au dispărut banii? Funcţionarii de la Ministerul Finanţelor au promis că se vor clarifica. Cei din raioane spun că deja au făcut ordinele de plată, doar că Trezoreria face plăţi în două zile pe săptămână: marţi şi joi, respectiv banii pentru copii ar putea ajunge abia pe 17-18 ianuarie, dacă nu mai târziu.Mold-Street a încercat să clarifice de unde a apărut acest blocaj ce loveşte în special în familiile nevoiaşe şi în copiii orfani. Potrivit unor surse guvernamentale de vină ar fi graba cu care au fost făcute o serie de rectificări la Bugetul de stat pentru anul 2017, dar şi la cele din raioane, astfel încât să se poată raporta Fondului Monetar Internaţional cât de bine merg lucrurile în direcţia optimizării cheltuielilor bugetare.Altfel se ajunge la absurd. Iarăşi FMI e de vină? E vorba de Legea 230 din 10 noiembrie 2017 cu privire la modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2017, votată în mare grabă de Guvern şi Parlament. Astfel în urma unor rectificări la Bugetul pentru 2017, s-au diminuat alocaţiile pentru copiii aflaţi sub tutelă, pentru copiii orfani etc.Aminitim că aceasta a fost a doua rectificare bugetară din 2017 şi ea prevedea alocări financiare suplimentare de 1,14 miliarde lei, cu prioritate pentru Parlament, investiţii, agricultură, politici şi programe finanţate prin bugetele administraţiei publice locale. De exemplu Parlamentul a primit circa 88 de milioane suplimentar.Printre marii beneficiari au fost judecătorii şi procurorii, cărora le-au fost majorate salariile şi Guvernul a alocat în acest scop suplimentar 15,9 milioane lei.Sociologul Viorica Antonov susţine că ceea ce se întâmplă e grav, dar astfel de întârzieri sunt mai degrabă o normă, decât o excepţie. „De fapt astfel de întârzieri au loc foarte frecvent şi de regulă se întâmplă la sfârşit de an. Au loc întârzieri şi la plata pensiilor şi la alte tipuri de plăţi sociale. Cred că la mijloc e o problemă de sistem. Or până să ajungă banii la copiii sau alţi beneficiari, ei trec printr-o sumedenie de operaţiuni", a precizat Viorica Antonov.Sociologul spune că ar fi nevoie de restructurat acest sistem al plăţilor sociale care este unul greoi şi birocratizat. De notat că în prezent în Republica Moldova sunt circa 3.000 de copiii rămaşi fără ocrotire părintească sunt sub tutelă/curatelă. La o îndemnizaţie lunară de 800 de lei pentru un copil, alocaţiile bugetare se ridică anual la 25-28 de milioane lei.Din informaţiile noi venite la redacţie rezultă că de vină pentru situaţia creată în raionul Edineţ sunt totuşi autorităţile locale (Consiliul raional Edineţ condus de democraţi), care nu au estimat corect câţi bani sunt necesari în anul 2017 pentru achitarea indemnizaţiilor copiilor adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă.Or, potrivit Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, „dacă pe parcursul anului se atestă tendinţe de înrăutăţire a soldului bugetului şi/sau apare necesitatea revizuirii cheltuielilor bugetare, administratorul de buget lansează procedura de modificare a bugetului.