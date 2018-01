Cele mai sigure maşini lansate în 2017: Volkswagen, Volvo, Opel şi Subaru îşi împart premiile

FOTO

Euro NCAP a publicat astăzi cele mai sigure maşini testate în cele 6 categorii interne în cursul anului 2017. Volkswagen adună trei premii, Volvo are cel mai mare punctaj, iar Opel şi Subaru completează onorabil lista premianţilor.Împărţite în şase categorii de vehicule conform claisficării interne Euro NCAP (Executive, SUV-uri mari, SUV-uri mici, Supermini, Monovolum mic şi Maşini mici de familie), modelele testate la capitolul siguranţă în cursul anului 2017 fac astăzi cunoştinţă cu maşinile care au reuşit cele mai bune punctaje în cursul ultimelor 12 luni.Dacă cele cinci stele au fost bifate de majoritatea maşinilor care au intrat în "malaxorul" Euro NCAP în 2017, punctajele - adică suma punctelor primite de maşini la categoriile de testare (Protecţia Adulţilor, Protecţia Copiilor, Protecţia Pietonilor şi Sisteme de Asistenţă) - sunt cele care fac diferenţa între o maşină foarte bună şi una excelentă la capitolul siguranţă.Cele mai multe categorii au fost acaparate de Volkswagen, compania germană reuşind astfel să adune un plus de imagine la capitolul siguranţă. Coupe-ul cu patru uşi Arteon, fratele ceva mai dinamic al lui Passat, a fost cea mai sigură maşină testată la categoria Executive, noul Polo a adunat cele mai multe puncte în 2017 la categoria Supermini, în timp ce cel mai nou SUV din gama mărcii germane, T-Roc, a reuşit cel mai bun punctaj în categoria SUV-uri mici.Aşa cum era de aştepta, Volvo punctează decisiv la categoria SUV-urilor mari conform clasificării Euro NCAP, XC60 fiind câştigătorul acestei categorii. Mai mult, modelul suedez se poate lăuda cu cel mai bun punctaj oferit în 2017 indiferent de categorie, XC60 fiind astfel “regele” celui mai aglomerat an din istoria Euro NCAP când vine vorba de numărul de maşini testate: 69.Opel Crossland X a fost cel mai bun model testat de Euro NCAP în categoria denumită de organizaţia europeană "Small MPV", cunoscută tradiţional sub numele "Monovolume mici". Clasificarea este curioasă, pentru că modelul Opel se luptă pe piaţă de la egal la egal cu Volkswagen T-Roc în zona SUV-urilor de clasă mică, categorie care a fost, aşa cum am văzut anterior, notată separat de Euro NCAP. Este posibil ca lipsa unui sistem de tracţiune integrală să fi născut această "neconcordanţă", însă este clar că EuroNCAP îl premiază pe Crossland X pentru punctajul excelent reuşit anul trecut în teste.În sfârşit, surpriza topurilor de final de an vine din partea celor de la Subaru. Impreza a devenit cea mai bună maşină la categoria Euro NCAP "Maşini mici de familie", în care organizaţia europeană încadrează de obicei modelele compacte.