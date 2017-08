Uraganul Harvey aruncă în aer preţul petrolului

29.08.2017

Sectorul energiei a cunoscut un salt în preţuri, după apariţia uraganului Harvey, în condiţiile în care preţul benzinei a crescut în SUA, iar rafinăriile de pe coastă au redus sau chiar oprit operaţiunile de producţie din cauza uraganului, spune Ole Hansen, Head of Commodity Strategy la Saxo Bank.



Precipitaţiile generate de primul uragan care a lovit Texasul în ultimul deceniu produce, în acelaşi timp, griji suplimentare pentru recoltele de soia şi bumbac, adaugă analistul în comentariul privind evoluţia preţurilor la mărfuri din săptămâna precedentă.



Metalele preţioase stau cuminţi, spune analistul, în condiţiile în care aurul se străduieşte să treacă de pragul cheie de rezistenţă şi aşteaptă veştile de la reuniunea bancherilor centrali din Jackson Hole, Wyoming.



Acţiunea pare să se întâmple în sectorul metalelor industriale. Indicele Bloomberg pentru metale industriale, în frunte cu zincul şi aluminiul, a atins cel mai ridicat nivel din decembrie 2014 încoace şi a înregistrat creşteri în 8 săptămâni din ultimele 10.



reşterea preţului la metale industriale se datorează în mare parte Chinei. Dorinţa Beijingului de a închide fabricile şi platformele industriale poluante a fost cea care a determinat această creştere, mai ales la aluminiu şi zinc. Poziţiile speculative pe marginea acestei decizii au crescut exploziv, ceea ce i-a determinat pe anumiţi legiuitori să impună restricţii pentru limitarea lor, rugându-i pe investitori să fie mai prudenţi şi raţionali.



Cuprul a beneficiat şi el de acest elan, atingând cele mai bune valori din ultimii doi ani pe pieţele de la New York şi Londra. Fondurile care speculează cupru au cea mai mare expunere din 2006 încoace, adică de când se ţine evidenţa acestor tranzacţii!



Zahărul şi-a revenit: poziţiile short aproape record au fost echilibrate de noi poziţii long, după ce guvernul Braziliei a anunţat că impune taxe de 20% pe importul de etanol care depăşeşte cotele stabilite de executiv.



Creşterea producţiei şi reducerea stocurilor au menţinut preţul petrolului în jurul valorii de 48,50 dolari/baril în ultima lună. Media pe ultimele 50 de zile a scăzut, însă, spre valoarea de 46,70 dolari/baril. Pe măsură ce ne apropiem de septembrie, raportul risc/profit arată destul de rău. O depăşire a pragului de rezistenţă ar putea duce din nou preţul spre 50 dolari/baril, ceea ce ar atrage o creştere semnificativă de hedging din partea producătorilor americani, în vreme ce o scădere sub acest prag ar însemna un nou proces de sell off. Trebuie să ţinem cont şi de sezonalitate: vârful e, de obicei, în prima săptămână din septembrie, după care se intră din nou într-un sezon cu cerere scăzută, spune Hansen.



Cel mai mare risc pentru acest scenariu este situaţia în continuă deteriorare din Venezuela şi introducerea de sancţiuni de către SUA la adresa guvernului condus de preşedintele Maduro, care nu dă niciun semn că ar vrea să renunţe la măsurile de oprimare ale libertăţii individului în statul latino-american.



Aurul a trăit o săptămână nervoasă, dar liniştită, cu tranzacţii în intervalul 1.280 dolari/uncie şi 1.295 dolari/uncie. Preţul nu a mai reuşit să treacă de valoarea maximă a acestui an, aşa că traderii şi fondurile hedge se aşteaptă la o corecţie de preţ destul de curând.



Previziunea tehnică pentru aur e destul de clară. O trecere peste pragul 1.295 dolari/uncie spot e un semn că preţul ar putea creşte şi mai mult, în vreme ce o scădere sub el al însemna şi mai multe pierderi în preţ.



După haosul din ultimele săptămâni, investitorii caută opţiuni pentru diversificare, din cauza incertitudinii arătate de alte clase de asseturi, în special de acţiuni. Unul dintre riscurile majore pentru aur vine din partea poziţiilor lungi pe euro versus dolar. Orice reducere a acestui număr de poziţii ar putea creşte dolarul în dauna aurului. O creştere peste 1.295 dolari/uncie ar putea duce preţul la 1.337 dolari/uncie. Sub 1.280 dolari/uncie, retragerile tehnice ar putea duce preţul şi mai jos, până la 1.253 dolari/uncie.