„Taxă pe lux” achitată de majoritatea locuitorilor din Moldova nu va fi anulată

Ministerul Finanţelor anunţă că revizuirea taxei pe lux de 2,5% achitată de cei trei operatori de telefonie mobilă nu se regăseşte în politicile fiscale trasate pentru anul viitor.



Autorităţile susţin că vor continua să aplice o taxă de lux introdusă în 2000, şi care prevede că operatorii de telefonie mobilă transferă lunar în Fondul de susţinere socială a populaţie, 2,5% din venitul obţinut din vânzările de servicii.



Taxa de 2,5% nu va fi substituită cu una de 1,5%



În acelaşi timp pe parcursul ultimilor ani, pe diverse platforme de business şi guvernamentale, se discută propunerea privind substituirea taxei în mărime de 2,5% aplicată serviciilor de telefonie mobilă cu o taxă în mărime de 1,5% pentru serviciile de comunicaţii electronice, scrie



Ultimele discuţii în acest sens având loc în lunile iulie-august 2017 şi au provocat reacţii negative din partea unor companii mici de pe piaţa comunicaţiilor.



„În contextul preluării şi difuzării de către mass-media a informaţiilor privind introducerea unei taxe în mărime de 1,5% pentru serviciile de comunicaţii electronice în Politica fiscală pentru anul 2018, Ministerul Finanţelor comunică următoarele:



„La moment, o astfel de măsură nu se regăseşte în setul de propuneri ale politicii fiscale pentru 2018, elaborată de Ministerul Finanţelor şi nici în sinteza de obiecţii şi propuneri formată ca rezultat al consultărilor publice a politicii iniţiale, menţinându-se statutul curent al lucrurilor", se arată în comunicatul instituţiei.



„Toate propunerile care au impact asupra mediului de afaceri, inclusiv cea menţionată mai sus, sunt prezentate de către Ministerul Finanţelor spre discuţii părţilor interesate (asociaţii de business, instituţii publice, etc), în vederea formării unei opinii privind oportunitatea realizării acestora", mai anunţă instituţia.



O taxă discriminatorie



Menţinerea acestei taxe semnifică că în continuare cei peste 4 milioane de clienţi ai operatorilor de telefonie mobilă (Orange, Moldcell şi Moldtelecom), adică toată populaţia adultă şi copii vor contribui la un fond, banii căruia sunt cheltuiţi netransparent.



Anterior cele trei companii au solicitat anularea acestei taxe, pentru că nu mai este relevantă. Or astăzi telefonia mobilă nu mai reprezintă un lux (în ţară, penetrarea telefoniei mobile atinge cota de 120%).



O altă soluţie propusă este aplicarea unei astfel de taxe şi faţă de alţi agenţi economici, în special bănci.



„Considerăm discriminatorie aplicarea acestei taxe pe veniturile din prestarea serviciilor de telefonie mobilă, care nu constituie servicii de lux, ci de strictă necesitate, aceste fiind consumate inclusiv de către populaţia social vulnerabilă (copii/bătrîni, etc), susţinea anul trecut Asociaţia Investitorilor Străini (FIA) într-o scrisoare adresată Ministerului Finanţelor.



Anual din această taxă se acumulează peste 80 de milioane de lei în Fondul de susţinere socială a populaţie, care se utilizează pentru acordarea ajutorului material persoanelor social vulnerabile din rândul pensionarilor (prioritar persoane cu dizabilităţi, persoane singure şi în etate), altor persoane inapte de muncă, familiilor cu copii şi persoanelor care au nimerit în situaţii excepţionale pe care nu le pot depăşi de sine stătător.