Cum este legalizată construcţia unei noi benzinării în capitală

Primăria municipiului Chişinău a fost obligată de o instanţă de judecată să elibereze unei companii certificatul de urbanism pentru proiectarea unei staţii de alimentare cu produse petroliere în limita unui teren de pe strada Grenoble, unde se află un atelier de reparaţii auto.Procesul scoate la iveală faptul că şi acest teren a fost parte a unor tranzacţii în cadrul schemelor prin care zeci de terenuri publice din Chişinău au ajuns proprietate privată.Litigiul a fost iniţiat la începutul acestui an de compania Auto Oil SRL, fondată la finele lunii octombrie 2016 de Valentina Palii.În motivarea cererii, Auto Oil SRL a menţionat că s-a adresat către Primăria mun. Chişinău ca să i se elibereze certificatul de urbanism pentru proiectarea unei staţii de alimentare cu produse petroliere însă a primit refuz, scrie Mold-Street Asta chiar dacă în Capitală ar exista circa 220 de benzinări, cu circa 100 de unităţi mai mult decât s-ar fi permis anterior, iar Consiliul Municipal Chişinău a impus în februarie 2016 un moratoriu la acest tip de construcţii (anulat ulterior de o instanţă).În decizia instanţei se precizează că pe 13 martie 2017, Direcţia Generală Arhitectură, Urbanism şi Relaţii Funciare a comunicat firmei că terenul cu suprafaţa de 0,0763 hectare din strada Grenoble, "face parte din domeniul public a mun. Chişinău, care este inalienabil, insesizabil şi imprescriptibil, nu poate fi înstrăinat".Ulterior Direcţia Generală Arhitectură a comunicat firmei că terenul este obiectul unui litigiu ce se află pe rolul Judecătoriei Chişinău, sediul Central şi până la finalizarea litigiului nu poate fi eliberat certificatul solicitat.Instanţa a constatat ca fiind neîntemeiat refuzul pârâtului, deoarece terenul este deja proprietate privată firmei Auto Oil SRL, iar litigiul "nu poate constitui temei pentru a refuza în eliberarea certificatului de urbanism pentru proiectare, ori această circumstanţă nu este prevăzută de potrivit art.3 al Legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie".În consecinţă instanţa a obligat Primăria municipiului Chişinău de a elibera firmei Auto Oil certificatul de urbanism pentru proiectare a unei staţii de alimentare cu produse petrolier.Asta chiar dacă terenul a fost parte a unor tranzacţii dubioase. Astfel datele de la Cadastru relevă că terenul cu pricina a fost dat de municipalitate în arendă, în mai 2015, Uniunii conducătorilor auto din Republica Moldova pentru o perioadă de cinci ani.Peste câteva zile, executorul judecătoresc Nicolae Nicolaescu a pus sechestru pe teren. Ulterior o interdicţie a aplicat şi executorul judecătoresc Alexandru TcacencoPeste un an şi ceva, mai precis pe 14 septembrie 2016, terenul ajunge însă în lui Oleg şi Tatiana Marov din Căuşeni. Peste o săptămâna terenul este vândut pffshorului britanic Fuerte Group, înregistrată în capitala Scoţiei, Edinburgh.Peste 17 zile o nouă tranzacţie, iar terenul ajunge în proprietatea lui Sergiu şi Olga Corghenci, ca pe 14 noiembrie 2016, acesta să fie cumpărat de Auto Oil SRL.Amintim că Primăria Chişinău a anunţat la finele anului trecut că a aflat despre faptul că a fost deposedată ilegal de 20 de loturi de teren, prin intermediul unei hotărâri judecătoreşti emise de Angela Catană."Instanţa de judecată a dispus înregistrarea dreptului de proprietate asupra celor 20 de loturi de teren, aflate în oraşul Chişinău şi care au aparţinut autorităţilor publice locale, după trei agenţi economici, în temeiul proceselor-verbale ale unei licitaţii funciare, care în realitate nu s-a desfăşurat.Primăria Chişinău, proprietara bunurilor imobile, nici nu a fost citată ca parte în procesul de judecată", preciza municipaltatea.O investigaţie realizată de Ziarul de Gardă a arătat că firma Fuerte Group implicată în tranzacţiile cu terenul pe care ar urma să fie construită o benzinărie, a ajuns la finele anului 2016-începutul anului 2017 deţinătoare a încă cel puţin 11 terenuri din Chişinău.Firma are, la rându-i, alţi doi proprietari din offshore: Derion Invest SA şi Helex Invest SA din Seychelles sau în alte paradisuri fiscale.Din datele din registrul britanic rezultă însă că pe 26 august 2017, Mihail Covali, 47 de ani, din Nimoreni, Ialoveni ar fi noua persoană cu control semnificativ în firma Fuerte Group.De notat că schema cu firme înregistrate ca LP în Scoţia a fost aplicată şi la furtul miliardului din sistemul bancar moldovenesc, dar şi alte tranzacţii dubioase, iar legislaţia permite beneficiarilor să îşi ascundă identitatea.