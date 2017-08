Falimente răsunătoare: Milionari din Moldova au de plătit în România datorii de 60 de milioane de euro

Producătorul de sticlă Gerom Buzău din România, companie ce a intrat în insolvenţă în luna mai 2017, va avea de plătit aproape 30 milioane euro dacă vrea să revină "curat" pe piaţă, anunţă Profit.ro.Gerom are 178 de creditori, datoriile cărora au fost admise, fiind trecute în acest cuantum în tabelul preliminar de creanţe.În luna mai, însă în documentele prezentate instanţei pentru iniţierea procedurii de insolvenţă Gerom aducea ca argument pentru care a recurs la insolvenţă existenţa unor datorii comerciale de peste 11 milioane de euro.În ce condiţii obligaţiile s-au majorat de aproape trei ori nu este clar, dar cel mai mare creditor cu 22,75 milioane RON, adică peste cinci milioane de euro al Gerom SA era banca moldovenească Moldova Agroindbank (MAIB).Al creditor era Fiscul din România, dar şi companii ce fac parte din grupul AMG al milionarului Nicolae Ciornâi.Gerom este listată la bursa din Bucureşti. Acţiunile companiei, care are acum mai puţin de 50 de angajaţi, sunt deţinute în proporţie de 80% de compania de dezvoltare imobiliară Hystria Expert SRL (controlată prin firma Rtzen Import Export Limited din Cipru de familia milionarului moldovean Nicolae Ciornâi), iar 15% aparţin fostului deputat democrat Valeriu Guma.Acest faliment coincide în mod suspect cu procedura de insolvenţa iniţiată în iulie 2017 şi de Hystria Expert SRL, acţionarul majoritar al Gerom SA, datoriile căreia se urca la peste 30 de milioane de euro.Potrivit portalului supervizor.ro, compania se lăuda în urmă cu 2-3 ani că ridică un cartier de vile la Corbeanca, numit HYSTRIA RESIDENCE, proiect care apare în continuare pe pagina web a societăţii şi pe site-urile de imobiliare, deşi cele mai noi informaţii despre stadiul lucrărilor sunt din decembrie 2014!În condiţiile în care preţurile caselor şi apartamentelor au urcat şi urcă în continuare, iar statistica vorbeşte de o creştere explozivă a construcţiilor rezidenţiale, Hystria Expert SRL Bucureşti pare că joacă în alt film, din moment ce a intrat în insolvenţă, oficial la propria cerere.În documentaţia depusă laDosarul nr.21299/3/2017 de la Tribunalul Bucureşti, debitoarea a precizat că “a constatat un dezechilibru financiar bazat pe lipsa de lichidităţi şi că are datorii de 146.288.912 lei româneşti, care depăşesc mai mult de 60 de zile”.Anterior alţi creditori – cum ar fi BANCPOST, HORIZON CONSTRUCT HISPANIA SRL, Oraşul VOLUNTARI, MORAVIA MANAGEMENT INC sau MASTERBASE CO INVESTMENT LTD – au solicitat însă aplicarea Legii 85/2014. cu privire la privind procedurile de prevenire a insolventei.Prima Adunare a Creditorilor ar urma să se întrunească pe 7 septembrie 2017.De notat că administrator şi la Hystria Expert SRL şi la Gerom SA este moldoveanul Sergiu Bulăţel, condamnat şi el în 2013 (în celebrul dosar al fostului deputat democrat Valeriu Guma) la pedeapsa de 6 luni închisoare cu suspendare condiţionată, pe un termen de încercare de 2 ani şi 6 luni, pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită.În 2013, Guma a fost condamnat la închisoare în România, cu acuzaţia de mită către un director din Autoritatea de Administrare a Activelor Statului din România în dosarul privatizării Gerom.Fostul deputat democrat nu a făcut însă nici o zi de închisoare în România, iar instanţele din Moldova au decis că Valeriu Guma nu poate sta în detenţie pentru că, „fiind căsătorit, are loc de trai, la întreţinere un copil minor, totodată, fiind diagnosticat cu o afecţiune care se califică ca fiind gravă, iar concluzia consiliului medical din iunie 2015 indică asupra faptului imposibilităţii tratamentului în locurile de detenţie”, potrivit zdg.md