Germania a înregistrat un excedent bugetar record de 18,3 miliarde de euro în primul semestru

În perioada ianuarie-iunie 2017 Germania a înregistrat un excedent bugetar record de 18,3 miliarde de euro, graţie creşterii economice solide şi majorării veniturilor din taxe, arată datele provizorii publicate vineri de Oficiul federal de statistică (Destatis), informează DPA.



Surplusul din prima jumătate a anului, echivalent cu 1,1% din Produsul Intern Brut al Germaniei, este posibil să crească şansele cancelarului Angela Merkel la alegerile de luna viitoare, când va încerca să obţină cel de al patrulea mandat în fruntea primei economii europene.



Destatis a informat că, în primele şase luni ale acestui an, veniturile la buget au crescut cu 4,3% în ritm anual până la 724 miliarde de euro, în timp ce cheltuielile cu crescut tot cu 4,3% dar până la 705 miliarde de euro.



"Bugetele federale, regionale şi municipale au continuat să beneficieze de pe urma evoluţiilor favorabile de pe piaţa muncii şi a economiei, precum şi de pe urma unor politici de cheltuieli restrictive", a precizat Destatis.



Într-un comunicat separat, Destatis a confirmat că în trimestrul al doilea al acestui an Produsul Intern Brut al Germaniei a înregistrat o creştere de 0,6% comparativ cu trimestrul precedent, o uşoară încetinire faţă de avansul de 0,7% înregistrat în primele trei luni ale anului. Însă în ritm anual, PIB-ul Germaniei a înregistrat o creştere de 2,1% în trimestrul al doilea, cel mai puternic avans din ultimii trei ani.



Cu toate acestea, autorităţile de la Berlin au ţinut să sublinieze că cifrele pentru prima jumătate a anului nu ar trebui extrapolate pentru întregul an, deoarece pot apărea evenimente care să aibă un impact semnificativ asupra finanţelor guvernamentale.



Pe ansamblul anului 2016, Germania a înregistrat cel mai ridicat excedent bugetar de la reunificarea ţării, în 1990. Potrivit datelor oficiale, Guvernele federale, de stat şi locale, au acumulat în 2016 un excedent bugetar ce totalizează 23,7 miliarde de euro, faţă de un plus de 19,4 miliarde de euro în 2015. Acesta a fost cel al treilea an consecutiv în care Germania a înregistrat un surplus bugetar, pe fondul accelerării creşterii economiei, majorării veniturilor din taxe şi al şomajului scăzut.