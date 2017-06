Euro a ajuns aproape de cel mai ridicat nivel din ultimele şase luni

08.06.2017

Euro a ajuns, miercuri, aproape de cel mai ridicat nivel din ultimele şase luni, înainte de şedinţa Băncii Centrale Europene, iar lira a atins cel mai ridicat nivel din ultimele două săptămâni, în contextul în care pieţele se aşteaptă la victoria Partidului Conservator în alegerile din Marea Britanie, potrivit Reuters.



Euro a crescut cu 10% în faţa dolarului în ultimele cinci luni, din cauza unui dolar slab şi a posibilităţii ca Banca Centrală Europeană (BCE) să majoreze rata dobânzilor, pe fondul unel inflaţii în creştere.



În urma informaţiilor potrivit cărora BCE ar reduce prognozele pentru inflaţie, aşteptările de retragere a programului de stimul, cunoscut ca relaxare cantitativă, s-au redus.



BCE este aşteptată să menţină actuala politică monetară, inclusiv programul de cumpărare de bonduri în valoare de 2.300 de miliarde de euro şi rata dobânzii sub zero.



Joi au loc alegeri parlamentare în Marea Britanie. Theresa May a anunţat în aprilie un plan de convocare a alegerilor parlamentare anticipate pe 8 iunie, argumentând, după o serie de critici intense, că este necesar un guvern puternic pe fondul incertitudinii generate de ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană.