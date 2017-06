VIDEO

Măsurile URGENTE de combatere a economiei tenebre propuse de Platforma DA: „Vedem zilnic care este discrepanţa dintre oamenii simpli şi cei care se lăfăiesc în bogăţii”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 07.06.2017 14:57

Deoffshorizarea economiei, iniţierea imediată a unui dialog cu mediul de afaceri, stimularea businessului legal, înăsprirea semnificativă a sancţiunilor pentru activităţile economice tenebre şi desfăşurarea unei reforme veritabile a administraţiei publice centrale cu micşorarea semnificativă a organelor de control.



Sunt câteva dintre măsurile propuse de Platforma Demnitate şi Adevăr pentru combaterea economiei tenebre care, potrivit experţilor naţionali şi internaţionali, reprezintă până la 70 la sută din Produsul Intern Brut. Asta înseamnă că în circuitul tenebru al economiei anual sunt ascunse şi necontabilizate de către autorităţile statale circa 70-90 de miliarde de lei.



„Platforma DA, dincolo de dezideratul privind demontarea actualului sistem de administrare a statului, vine cu un set de propuneri privind combaterea complexă a economiei tenebre, care îmbină stimulente pentru mediul de afaceri legal, deoffshorizarea ţării şi sancţionarea dură a evaziunilor fiscale. Până acum, actuala guvernare a profanat toate ideile pe cae le-am propus până acum, de exemplu, cu protecţia producătorilor autohtoni, etc. Îmi este frică că şi aceste idei vor fi profanate de actuala guvernare. Totuşi, facem un îndemn şi către guvernare să ia în calcul propunerile noastre şi să găsească soluţiile imediate pentru a le implementa”, a declarat Andrei Năstase.



„Nu cred în faptul că actuala guvernare poate să combată economia tenebră care este unul dintre pilonii principali ai statului capturat. Cu părere de rău, off-shore-urile au devenit simbolul economiei tenebre. Când Platforma DA va veni la putere, primul lucru pe care îl va face va fi să chemăm tot businessul legal. Vom crea o platformă veritabilă de dialog cu mediul de business. Fără participarea mediului de afaceri legal nu este posibil de a eradica economia tenebră. Nu cum se întâmplă acum când unica asociaţie a oamenilor de afaceri este a lui Plahotniuc. Este imposibil doar cu bâta să combaţi economia tenebră. Businesul legal trebuie să înţeleagă că presiunile s-au terminat şi că vor exista stimulente. Cea mai mare povară pentru businessul mic şi mijlociu sunt plăţile sociale”, a adăugat vicepreşedintele Platformei DA, Alexandru Slusari.



„Este absolut firesc că cine anume pot fi realizate aceste propuneri. În Republica Moldova sunt asemenea oameni care pot pune umărul la schimbare. Ar trebui cel puţin doi ani de zile să nu se fure şi RM ar ieşi din impas. Plahotniuc sau alţii cumpără vile de milioane cu bani aduşi din off-shore, neimpozitaţi şi aduce prin aceasta prejudicii bugetului de stat. Cum să trăim bine, cum să avem cetăţeni fericiţi dacă ei mor de foame şi acest lucru îl cunoaştem pentru că avem zilnic întâlniri cu cetăţenii în teritoriu. Vedem foarte bine care este discrepanţa dintre oamenii simpi şi cei care se lăfăiesc în bogăţii”, a spus şi secretarul Platformei DA, Chiril Moţpan.



Vă prezentăm setul de măsuri propuse de Platforma DA privind combaterea complexă a economiei tenebre:



1. Dialogul cu mediul de afaceri legal. Semnarea şi realizarea unui acord de colaborare cu mai multe asociaţii de antreprenori. Ridicarea la nivel legislativ a statutului Comisiilor de Negocieri Colective. Consultarea obligatorie a candidaturilor viceminiştrilor cu asociaţiile de resort. Includerea reprezentanţilor asociaţiilor în toate organele de administrare a proiectelor internaţionale pe lîngă ministere.



2. Deoffshorizarea economiei. Interzicerea activităţii firmelor offshore în domeniile strategice ale economiei ţării (sectorul bancar, domeniul de asigurări etc.) şi introducerea unui impozit special pentru tranzacţiile cu firmele-offshor.



3. Stimularea businessului legal.



• Micşorarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii cu 6% şi reducerea acestor contribuţii încă cu 3% pe parcursul următorilor doi ani;

• Micşorarea cu 2% a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;

• Neimpozitarea veniturilor ce asigură minimumul de existenţă.

• Micşorarea impozitului pe venit până la 10%.

• Micşorarea cu 50% a cotei impozitului pe venit în următorii 5 ani pentru întreprinderile mici şi mijlocii din sfera producţiei cu condiţia că la întreprinderi sunt angajate minimum 3 persoane, iar salariul mediu pe întreprindere nu este mai mic decât salariul mediu pe ţară.

• Introducerea în mai multe ramuri ale economiei (agricultură, comerţ, IT etc.) a unui impozit consolidat, care va comasa la maxim numărul impozitelor şi taxelor actuale, inclusiv simplificarea evidenţei pentru aceste întreprinderi.

• Interzicerea pentru o perioadă de 2 ani a controalelor de orice tip (cu excepţia cazurilor extraordinare) la întreprinderile nou-create, la societăţile comerciale la care în ultimii 3 ani a avut loc cel puţin un control.

• Anularea achitării de către patroni a primelor 5 zile de concediu medical şi transferarea gestionării financiare a riscului de incapacitate temporară de muncă din cauza bolilor la compania de asigurări în medicină.



4. Înăsprirea semnificativă a sancţiunilor pentru activităţile economice tenebre, în special pentru achitarea salariilor în plic. Toate sursele acumulate în urma aplicării acestor sancţiuni vor fi destinate plăţilor sociale.



5. Desfăşurarea unei reforme veritabile a administraţiei publice centrale cu micşorarea semnificativă a organelor de control, după care toate autorităţile statale abilitate să devină parteneri adevăraţi ai businessului legal şi, totodată, să aplice formula toleranţa zero faţă de antreprenorii care practică economia tenebră.