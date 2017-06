Schema de la Banca de Economii, aplicată cu succes la devalizarea unei mari bănci din Rusia

Administraţia şi proprietarii Rosinterbank, aflată pe locul trei în topul băncile falimentare din Rusia după gaura din bilanţul său, a lăsat instituţia nu doar fără bani ci şi fără toată baza de date.



Potrivit cotidianului financiar Vedomosti din Rusia, cu aproape două săptămâni înainte de retragerea licenţei de activitate a Rosinterbank, pe 6 septembrie 2016, administraţia băncii pe neaşteptate a decis să rezilieze contractul de subînchiriere a spaţiilor în care se află sediul central.



Au şters toată baza de date



Prin urmare, banca a trebuit să mute în alt sediu şi toate documentele, inclusiv dosarele de creditare din arhivă. De transportare s-au ocupat mai multe companii specializate, una dintre care "Biuro relocation LTD".



Administraţia temporară numită de autorităţi încă pe 15 septembrie a încercat să găsească firma şi dosarele transportate de ea, dar la cele patru adrese indicate nu a fost găsită nici urmă de companie şi documente, se arată într-un raport de anchetă citat de Vedomosti.



Mai mult decât atât. A doua zi după ce la bancă a fost numită administraţie temporară s-a descoperit că noaptea cineva a intrat în sediul instituţiei a spart depozituli şi a furat şi dosarele de creditare şi cele ale deponenţilor ce mai rămăseseră în arhivă.



Totodată pe 12-14 septembrie 2016, sistemul electronic al Băncii a început să funcţioneze cu probleme, iar pe 15 septembrie nu mai era deja funcţional, iar specialiştii IT au raportat că toată informaţia bancară a fost radiată şi nu mai există posibilitate de a o restabili.



În consecinţă administratorii au fost nevoiţi să le ceară deponenţilor să vină cu documentele probatorii pentru a demonstra că aveau depozite la bancă.



Astfel până în prezent din circa 84.400 de deponenţi cu active de peste un miliard de dolari la Rosinterbank, circa 10.000 de clienţi au reuşit să se repună în drepturi.



Autorităţile de anchetă din Rusia spun că schema cu dispariţia documentelor este aplicată în aproape 80% din astfel de cazuri, doar că nu în proporţiile atestate la Rosinterbank.



De notat că din 2010 şi până în septembrie 2016 acţionarul principal al acestei bănci era afaceristul Gheorghi Gvelesiani, care deţinea direct sau prin proxy peste 67% din acţiunile Rosinterbank. Acesta împreună cu administraţia băncii a lăsat după sine o gaură de 80 de miliarde de ruble ruşeşti (circa 1,4 miliarde de dolari).



Înscenarea cu arderea maşinei cu documente



Amintim că schema cu transportarea arhivei şi ştergerea datelor de pe servere, a fost aplicată în toamna anului 2014 şi la frauda de miliarde de la cele trei băncii din Moldova: Banca de economii, Unibank şi Banca Socială.



Astfel în primul raport de investigare a fraudei, compania Kroll menţionează şi o tentativă de a şterge urmele unor credite de miliarde. Este vorba despre cazul maşinii companiei de pază Klasika Force ce face parte din acelaşi grup de firme Shor care a fost găsită incendiată la Ialoveni. Investigatorii susţin că în maşină, potrivit martorilor, s-ar fi aflat documente importante ce urmau să ajungă în arhive.



Potrivit altor surse, aceasta a fost de fapt o înscenare, iar documentele au fost evacuate în altă parte.



De asemenea, Kroll susţine că de la cele trei bănci au fost recuperate mai multe harduri de pe care s-a încercat să fie ştearsă informaţia stocată, însă s-a reuşit recuperarea datelor.



Kroll a solicitat atunci BNM să facă tot posibilul ca să preia toate datele electronice de pe servere, reţea, emailuri interne, dar şi calculatoare ale celor bănci pentru a evita ştergerea informaţiilor care ar putea servi ca probe pentru investigaţiile ulterioare.